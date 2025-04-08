https://ria.ru/20250408/nachalova-2010054168.html

"Сгорела, как свеча - из-за этого". Врач раскрыл правду о смерти Началовой

"Сгорела, как свеча - из-за этого". Врач раскрыл правду о смерти Началовой - РИА Новости, 08.04.2025

"Сгорела, как свеча - из-за этого". Врач раскрыл правду о смерти Началовой

Юлия Началова — звезда 2000-х, обладательница сильного голоса и яркой внешности. Её песни звучали на всех радиостанциях, а личная жизнь была поводом для... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T19:00:00+03:00

2025-04-08T19:00:00+03:00

2025-04-08T19:00:00+03:00

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юлия началова

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Юлия Началова — звезда 2000-х, обладательница сильного голоса и яркой внешности. Её песни звучали на всех радиостанциях, а личная жизнь была поводом для обсуждения в СМИ. Однако за внешним успехом скрывалась драма, которая привела к её ранней гибели.Шесть лет назад новость о ее кончине шокировала всех. Молодая, красивая, талантливая. Что же на самом деле погубило певицу?Личная жизнь: чередование драм и предательствИмя артистки зачастую было на слуху из-за многочисленных проблем со здоровьем и неудачной личной жизни. Юлия несколько раз была замужем. К сожалению, ни один брак не принес женщине долгую и счастливую семейную жизнь.Первый супруг артистки певец и музыкант Дмитрий Ланской был не удовлетворен внешним видом тогда еще двадцатилетней Началовой. Девушка начала принимать мочегонные таблетки ради похудения, чтобы угодить Дмитрию.Окружение Юлии, в том числе ее родители, просили не пить препараты, но Началова убеждала всех, что она сама хочет подкорректировать фигуру.Близкие не верили, видя как Ланской критикует юную артистку. Не верил и доктор Василий Шуров, главный врач больницы, в которой Юлия наблюдалась."Ланской предъявлял ей претензии из-за внешности. Его не устраивала фигура Юлии, поэтому она заморочилась со своей внешностью. Этот факт подтверждали в личных разговорах ее родственники, хотя Юлия всегда была стройной. Но у неё все же возникла идея "сушиться", поэтому она начала принимать мочегонные препараты, что делала в течение долгих лет, даже после расставания с Ланским", — рассказал доктор Шуров изданию "Аргументы и Факты".Из-за многолетнего приема мочегонных препаратов, у Юлии была нарушена функция почек. У нее была повышена концентрация мочевой кислоты в организме.Пока Юлия всячески пыталась сбросить вес ради любимого мужчина, Ланский изменял своей жене. Узнав об этом, Юлия решила развестись. Это решение далось ей с большим трудом. На фоне развода у певицы развилась нервная анорексия. Девушка потеряла 25 килограммов. При росте в 165 сантиметров ее вес едва достигал 40 килограммов.Брак, который не принес счастьяВ 2006 году певица вышла замуж за футболиста Евгения Алдонина. В том же году родилась дочка Вера. Юлия часто говорила в интервью, что Евгений — "тот самый". По ее мнению, женщина чувствует от кого лучше рожать ребенка, и сама она с выбором не ошиблась. Однако брак певицы и футболиста продлился всего пять лет.По словам артистки причиной развода стали не совпадающие графики. Муж-футболист вечно пропадал на сборах, Началовой не хватало внимания и любви. Юлия рассказывала, что разошлась она с супругом на мирной ноте, сохранив теплые отношения ради дочери.Злые языки говорили, что не все так гладко у звездной пары, так как они судятся за ребенка. Кроме того, многие рассказывали, что в этот раз на измену пошла сама Юлия, чем разрушила свой брак. Изменила Алдонину певица с хоккеистом Александром Фроловым.Бурный роман оказался ложьюПознакомилась Началова с Александром Фроловым в Америке. Артистку поразило внимание, забота и чуткое отношение к себе. Роман развивался стремительно. Об их паре пестрили многочисленные заголовки.Роман хоккеиста и певица закончился спустя пять лет громким скандалом из-за дележки имущества.Пока певица и хоккеист были вместе, Юлия отписала Фролову половину своих четырехкомнатных апартаментов площадью 167 "квадратов" в элитном ЖК "Кутузовская ривьера". Проблема в том, что эта квартира достались Юлии после развода с футболистом Евгением Алдониным и должна была позже достаться их общей дочери Вере.Фролов в свою очередь начал делать ремонт, а в 2015 году стал полноправным хозяином роскошных апартаментов.До сих пор неизвестны обстоятельства произошедшего конфликта.Фролов утверждал, что когда артистке понадобились финансы на запись альбома и заграничный тур, пара договорилась, что спортсмен дает Юле деньги не в долг, а выкупает полквартиры. Так хоккеист получил недвижимость, а Началова — 20 миллионов рублей.Сделку скрепили распиской в получении денег, и Фролов зарегистрировал свое право на жилье в Росреестре. Позже влюбленные рассталась, начались проблемы.Началова уверяла, что переписала жилье в невменяемом состоянии, когда принимала лекарства и никаких денег от Александра не видела. Также Юлия говорила, что расписка была фальшивой.Начались судебные тяжбы, но дело не получило развития. Юлия трагично умерла.После смерти Юлии ее директор внезапно заявила, что певица могла оформить долю своей квартиры на Александра Фролова, чтобы удержать мужчину рядом.Красота ценой жизниНачалова была одержима внешним видом и готова была сделать все, чтобы выглядеть достойно. Пример тому прием мочегонных таблеток. Также девушка сделала пластику груди в Лос-Анджелесе. Импланты не прижились, от них пришлось отказаться, но было поздно. Неудачная операция вызвала заражение крови и отказ почек.Это был 2007 год. С той поры у девушки началась череда серьезных проблем со здоровьем.Юлия боролась с подагрой. Несвоевременное лечение привело к осложнениям, победить подагру стало невозможно. Ее конечности были обезображены. Ноги было проще укрыть, на руки Началова надевала перчатки.Также в СМИ писали сплетни, что певица зависима от алкоголя и наркотиков. Доктор Шуров все обвинения опроверг. Зависимой Юлия не была, но ее анализы все были ужасными. К тому же Шуров отметил, что с подагрой, у девушки не получилось бы вести аморальный образ жизни.Позже Юлия получила травму ноги, не придав ей значение, она не стала лечиться. Это привело к ужасным последствиям. У певицы началась гангрена. Чтобы сохранить жизнь Юле, врачи настаивали на ампутации пострадавшего пальца. Началова не соглашалась.Когда Началова согласилась на операцию на ноге, было уже поздно. Ее перевели на искусственную вентиляцию легких и ввели в медикаментозный сон.Утром 16 марта 2019 года стало известно, что ей сделали операцию на ноге, однако в 18:20 наступила смерть от заражения крови и сердечной недостаточности. Юлии Началовой было 38 лет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

америка, лос-анджелес, юлия началова , александр фролов, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)