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Набиуллина оценила риски для российской экономики от снижения цен на нефть - РИА Новости, 08.04.2025
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10:36 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/nabiullina-2009963254.html
Набиуллина оценила риски для российской экономики от снижения цен на нефть
Набиуллина оценила риски для российской экономики от снижения цен на нефть - РИА Новости, 08.04.2025
Набиуллина оценила риски для российской экономики от снижения цен на нефть
Риски для российской экономики от снижения мировых цен на нефть есть, но ЦБ к ним готов и следит за развитием ситуации, сказала глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T10:36:00+03:00
2025-04-08T10:36:00+03:00
экономика
цены на нефть
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
кпрф
госдума рф
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Риски для российской экономики от снижения мировых цен на нефть есть, но ЦБ к ним готов и следит за развитием ситуации, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме. "Действительно, изменения, которые сейчас происходят с внешними условиями, существенны. Мы анализируем возможные каналы влияния этих решений на российскую экономику. И вы абсолютно правы, что основной канал влияния может быть через изменение цен на нефть, снижение цен на нефть", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос депутатов о возможном влиянии на российскую экономику снижения цен на нефть. "Если такие тарифные войны, а мы видим эскалацию тарифных войн, будут дальше продолжаться, то это обычно приводит к снижению мировой торговли, мировой экономики и, возможно, и спроса на наши энергоносители. Поэтому здесь риски есть. Надо будет смотреть, как ситуация будет развиваться. Она пока в самом начале. Мы всегда готовимся к такого рода рискам", - добавила она. Глава ЦБ напомнила, что в Основных направлениях денежно-кредитной политики, которые Банк России представил осенью прошлого года, был в том числе рисковый сценарий развития экономики. "Рисковые сценарии связаны как раз с глобальными и, возможно, торговыми войнами и с падением цен на нефть", – пояснила Набиуллина. Определённой страховкой для экономики в таких условиях, по ее словам, является бюджетное правило, которое регулирует использование нефтегазовых доходов казны. "Хорошо, что мы от него не отошли, хотя многим кажется, что оно лишнее. Когда цены на нефть падают, у правительства, у государства всегда есть ресурс поддержать расходы бюджета, несмотря на снижение доходов из-за цены на нефть", – заявила Набиуллина.
https://ria.ru/20250408/stavka-2009955219.html
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экономика, цены на нефть, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), кпрф, госдума рф
Экономика, Цены на нефть, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), КПРФ, Госдума РФ
Набиуллина оценила риски для российской экономики от снижения цен на нефть

Набиуллина: риски для российской экономики от снижения цен на нефть есть

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Риски для российской экономики от снижения мировых цен на нефть есть, но ЦБ к ним готов и следит за развитием ситуации, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме.
"Действительно, изменения, которые сейчас происходят с внешними условиями, существенны. Мы анализируем возможные каналы влияния этих решений на российскую экономику. И вы абсолютно правы, что основной канал влияния может быть через изменение цен на нефть, снижение цен на нефть", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос депутатов о возможном влиянии на российскую экономику снижения цен на нефть.
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"Если такие тарифные войны, а мы видим эскалацию тарифных войн, будут дальше продолжаться, то это обычно приводит к снижению мировой торговли, мировой экономики и, возможно, и спроса на наши энергоносители. Поэтому здесь риски есть. Надо будет смотреть, как ситуация будет развиваться. Она пока в самом начале. Мы всегда готовимся к такого рода рискам", - добавила она.
Глава ЦБ напомнила, что в Основных направлениях денежно-кредитной политики, которые Банк России представил осенью прошлого года, был в том числе рисковый сценарий развития экономики. "Рисковые сценарии связаны как раз с глобальными и, возможно, торговыми войнами и с падением цен на нефть", – пояснила Набиуллина.
Определённой страховкой для экономики в таких условиях, по ее словам, является бюджетное правило, которое регулирует использование нефтегазовых доходов казны. "Хорошо, что мы от него не отошли, хотя многим кажется, что оно лишнее. Когда цены на нефть падают, у правительства, у государства всегда есть ресурс поддержать расходы бюджета, несмотря на снижение доходов из-за цены на нефть", – заявила Набиуллина.
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ЭкономикаЦены на нефтьЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)КПРФГосдума РФ
 
 
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