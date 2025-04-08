https://ria.ru/20250408/nabiullina-2009955602.html
Набиуллина назвала число россиян, оформивших самозапрет на кредиты
Набиуллина назвала число россиян, оформивших самозапрет на кредиты - РИА Новости, 08.04.2025
Набиуллина назвала число россиян, оформивших самозапрет на кредиты
Уже почти 9 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты, это произошло чуть более, чем за месяц, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании фракции... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T09:55:00+03:00
2025-04-08T09:55:00+03:00
2025-04-08T10:05:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Уже почти 9 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты, это произошло чуть более, чем за месяц, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании фракции КПРФ.Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.После оформления заявления информация будет автоматически перенаправлена во все бюро кредитных историй. Если банк при установленном самозапрете все же оформит на вас кредит, то не сможет требовать исполнения обязательств по такому договору."Уже заработал механизм самозапрета на кредиты. Спасибо большое, что поддержали этот закон. И оформлено сейчас самозапретов почти 9 миллионов: 8 миллионов 700 тысяч самозапретов граждане оформили. Это за период очень маленький - чуть больше, чем месяц", - сказала глава ЦБ.
https://ria.ru/20250407/moshenniki-2009729636.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, экономика, кпрф
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Экономика, КПРФ
Набиуллина назвала число россиян, оформивших самозапрет на кредиты
Набиуллина: самозапрет на кредиты в РФ оформили почти девять миллионов человек