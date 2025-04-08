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"Спасала ребенка": бывшая королева красоты погибла при землетрясении - РИА Новости, 08.04.2025
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01:52 08.04.2025 (обновлено: 09:09 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/myanma-2009926476.html
"Спасала ребенка": бывшая королева красоты погибла при землетрясении
"Спасала ребенка": бывшая королева красоты погибла при землетрясении - РИА Новости, 08.04.2025
"Спасала ребенка": бывшая королева красоты погибла при землетрясении
Бывшую королеву красоты Мьянмы Сили Ми нашли мертвой под обломками здания в Мандалае, разрушенного землетрясением, пишет британское издание Need To Know. РИА Новости, 08.04.2025
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2025-04-08T09:09:00+03:00
в мире
мьянма
мандалай (округ)
землетрясение в мьянме и таиланде
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Бывшую королеву красоты Мьянмы Сили Ми нашли мертвой под обломками здания в Мандалае, разрушенного землетрясением, пишет британское издание Need To Know."Королеву красоты нашли погребенной под зданием после того, как она пыталась спасти ребенка во время землетрясения в Мьянме", — говорится в материале.По информации издания, тело девушки обнаружили спасатели после разбора завалов 12-этажного дома.Сили Ми было 28-лет, она являлась первой обладательницей титула "Мисс туризм Мьянма", который получила в 2018 году. Представляла страну на конкурсе "Мисс туризм мира".Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толчки ощущались в пяти соседних странах.По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 3,6 тысячи человек, еще пять тысяч пострадали.
https://ria.ru/20250406/vrachi-2009671853.html
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мьянма
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в мире, мьянма, мандалай (округ), землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Мьянма, Мандалай (округ), Землетрясение в Мьянме и Таиланде
"Спасала ребенка": бывшая королева красоты погибла при землетрясении

Бывшая королева красоты Мьянмы Сили Ми погибла, спасая ребенка при землетрясении

© Фото : Miss Tourism MyanmarМисс Туризм Мьянма 2018 Сили Ми
Мисс Туризм Мьянма 2018 Сили Ми - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : Miss Tourism Myanmar
Мисс Туризм Мьянма 2018 Сили Ми. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Бывшую королеву красоты Мьянмы Сили Ми нашли мертвой под обломками здания в Мандалае, разрушенного землетрясением, пишет британское издание Need To Know.
"Королеву красоты нашли погребенной под зданием после того, как она пыталась спасти ребенка во время землетрясения в Мьянме", — говорится в материале.
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По информации издания, тело девушки обнаружили спасатели после разбора завалов 12-этажного дома.
Сили Ми было 28-лет, она являлась первой обладательницей титула "Мисс туризм Мьянма", который получила в 2018 году. Представляла страну на конкурсе "Мисс туризм мира".
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толчки ощущались в пяти соседних странах.
По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 3,6 тысячи человек, еще пять тысяч пострадали.
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В миреМьянмаМандалай (округ)Землетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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