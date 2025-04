https://ria.ru/20250408/myanma-2009926476.html

"Спасала ребенка": бывшая королева красоты погибла при землетрясении

Бывшую королеву красоты Мьянмы Сили Ми нашли мертвой под обломками здания в Мандалае, разрушенного землетрясением, пишет британское издание Need To Know. РИА Новости, 08.04.2025

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Бывшую королеву красоты Мьянмы Сили Ми нашли мертвой под обломками здания в Мандалае, разрушенного землетрясением, пишет британское издание Need To Know."Королеву красоты нашли погребенной под зданием после того, как она пыталась спасти ребенка во время землетрясения в Мьянме", — говорится в материале.По информации издания, тело девушки обнаружили спасатели после разбора завалов 12-этажного дома.Сили Ми было 28-лет, она являлась первой обладательницей титула "Мисс туризм Мьянма", который получила в 2018 году. Представляла страну на конкурсе "Мисс туризм мира".Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толчки ощущались в пяти соседних странах.По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 3,6 тысячи человек, еще пять тысяч пострадали.

