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Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за гололедицы во вторник - РИА Новости, 10.04.2025
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:01 08.04.2025 (обновлено: 15:03 10.04.2025)
https://ria.ru/20250408/moskvichi-2010499478.html
Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за гололедицы во вторник
Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за гололедицы во вторник - РИА Новости, 10.04.2025
Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за гололедицы во вторник
Москвичам стоит быть внимательными на улице во вторник вечером из-за гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-08T15:01:00+03:00
2025-04-10T15:03:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице во вторник вечером из-за гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 18.00 в столице ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы… Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении. Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. -0-
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общество, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы
Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за гололедицы во вторник

Горхозяйство Москвы сообщило об образовании гололедицы во вторник вечером

© РИА Новости / Илона ГоловинаСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Илона Головина
Снегопад в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице во вторник вечером из-за гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня после 18.00 в столице ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы… Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. -0-
Электробус - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Столичный дептранс порекомендовал использовать городской транспорт
17 марта, 07:56
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство Москвы
 
 
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