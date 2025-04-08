https://ria.ru/20250408/moskvichi-2010499478.html

Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за гололедицы во вторник

Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за гололедицы во вторник - РИА Новости, 10.04.2025

Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за гололедицы во вторник

Москвичам стоит быть внимательными на улице во вторник вечером из-за гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-08T15:01:00+03:00

2025-04-08T15:01:00+03:00

2025-04-10T15:03:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице во вторник вечером из-за гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 18.00 в столице ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы… Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении. Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. -0-

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общество, городское хозяйство москвы