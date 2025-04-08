https://ria.ru/20250408/moskva-2010498537.html

Коммунальные службы мониторят состояние улиц в Москве

Коммунальные службы мониторят состояние улиц в Москве - РИА Новости, 10.04.2025

Коммунальные службы мониторят состояние улиц в Москве

Коммунальные службы мониторят состояние улично-дорожной сети в Москве из-за возможного образования гололедицы во вторник, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-08T21:58:00+03:00

2025-04-08T21:58:00+03:00

2025-04-10T14:59:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Коммунальные службы мониторят состояние улично-дорожной сети в Москве из-за возможного образования гололедицы во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В городе снег, мокрый снег, температура воздуха опустилась ниже нуля градусов, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Проводятся прометание проезжей части и противогололедная обработка", - говорится в сообщении. Отмечается, что пешеходам следует быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистам необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://realty.ria.ru/20250408/moszhilinspektsiya-2010078495.html

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москва, городское хозяйство москвы