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Коммунальные службы мониторят состояние улиц в Москве - РИА Новости, 10.04.2025
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21:58 08.04.2025 (обновлено: 14:59 10.04.2025)
https://ria.ru/20250408/moskva-2010498537.html
Коммунальные службы мониторят состояние улиц в Москве
Коммунальные службы мониторят состояние улиц в Москве - РИА Новости, 10.04.2025
Коммунальные службы мониторят состояние улиц в Москве
Коммунальные службы мониторят состояние улично-дорожной сети в Москве из-за возможного образования гололедицы во вторник, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-08T21:58:00+03:00
2025-04-10T14:59:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Коммунальные службы мониторят состояние улично-дорожной сети в Москве из-за возможного образования гололедицы во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В городе снег, мокрый снег, температура воздуха опустилась ниже нуля градусов, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Проводятся прометание проезжей части и противогололедная обработка", - говорится в сообщении. Отмечается, что пешеходам следует быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистам необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
Коммунальные службы мониторят состояние улиц в Москве

Горхозяйство Москвы: коммунальные службы мониторят состояние улиц в столице

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади во время снегопада в Москве
Люди на Красной площади во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Люди на Красной площади во время снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Коммунальные службы мониторят состояние улично-дорожной сети в Москве из-за возможного образования гололедицы во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В городе снег, мокрый снег, температура воздуха опустилась ниже нуля градусов, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Проводятся прометание проезжей части и противогололедная обработка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пешеходам следует быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистам необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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