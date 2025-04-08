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Новый Стандарт общественного капитала бизнеса рассмотрели в Москве - РИА Новости, 08.04.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:00 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/moskva-2010000761.html
Новый Стандарт общественного капитала бизнеса рассмотрели в Москве
Новый Стандарт общественного капитала бизнеса рассмотрели в Москве - РИА Новости, 08.04.2025
Новый Стандарт общественного капитала бизнеса рассмотрели в Москве
Новую концепцию единой методологии Стандарта общественного капитала бизнеса рассмотрели на заседании в Ситуационном центре правительства Москвы, сообщает... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T13:00:00+03:00
2025-04-08T13:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
борис титов
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Новую концепцию единой методологии Стандарта общественного капитала бизнеса рассмотрели на заседании в Ситуационном центре правительства Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В мероприятии приняли участие министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов, заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Георгий Белозеров, председатель Совета по методологии Стандарта общественного капитала бизнеса, специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Также в заседании приняла участие генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова."В результате совместной работы органов государственной власти, экспертного сообщества, деловых объединений, крупного и малого бизнеса был определен перечень показателей, характеризующий вклад бизнеса в достижение национальных целей развития Российской Федерации", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что на данный момент разработана единая методология Стандарта общественного капитала. Она позволит не только оценивать вклад бизнеса в развитие страны, но и формировать культуру ответственного предпринимательства.Так, Стандарт общественного капитала будет представлен в четырех вариантах показателей. Весь массив организаций делится на крупный бизнес и представителей малого и среднего предпринимательства. Для каждой из этих групп будет предложен как полный, так и базовый перечень показателей для отчетности. Организации, которые прошли оценку по базовому уровню, смогут рассчитывать на сокращенный перечень мер господдержки. Количество критериев в разных вариантах стандарта колеблется от 87 до 37.По словам Белозерова, общественный капитал призван признать и простимулировать вклад организаций в долгосрочное общественное благосостояние и социально-экономическое развитие России. Данное направление остается приоритетным.Совет по методологии АНО "Общественный капитал" утвердил проект методологии Стандарта общественного капитала бизнеса. После экспертных обсуждений было принято решение максимально унифицировать его с уже существующими ЭКГ-рейтингом и Стандартом отчетности об устойчивом развитии от министерства экономического развития.Багатырова подчеркнула, что сама процедура прохождения оценки будет упрощена, чтобы сделать ее максимально доступной для бизнеса. Планируется отказ от требований по обязательному аудиторскому заверению нефинансовой отчетности, которое на данный момент доступно для очень ограниченного числа компаний. Так, организация подает заявку на соответствие Стандарту общественного капитала бизнеса, при этом никакая независимая внешняя оценка не требуется.В свою очередь, Титов отметил, что нужно испытывать методологию на практике, не дожидаясь государственных утверждений. Он также поддержал прозвучавшее на совете предложение "обкатать" методологию в двух свободных экономических зонах: в Омске и в Республике Башкортостан и не ограничивать число добровольных кандидатов, желающих принять участие в пилотировании стандарта.
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москва, анатолий гарбузов, борис титов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Борис Титов
Новый Стандарт общественного капитала бизнеса рассмотрели в Москве

В столице рассмотрели новый Стандарт общественного капитала бизнеса

© Фото : пресс-служба ДИППНовый Стандарт общественного капитала бизнеса рассмотрели в Москве
Новый Стандарт общественного капитала бизнеса рассмотрели в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Новую концепцию единой методологии Стандарта общественного капитала бизнеса рассмотрели на заседании в Ситуационном центре правительства Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В мероприятии приняли участие министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов, заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Георгий Белозеров, председатель Совета по методологии Стандарта общественного капитала бизнеса, специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Также в заседании приняла участие генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова.
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"В результате совместной работы органов государственной власти, экспертного сообщества, деловых объединений, крупного и малого бизнеса был определен перечень показателей, характеризующий вклад бизнеса в достижение национальных целей развития Российской Федерации", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Он отметил, что на данный момент разработана единая методология Стандарта общественного капитала. Она позволит не только оценивать вклад бизнеса в развитие страны, но и формировать культуру ответственного предпринимательства.
Так, Стандарт общественного капитала будет представлен в четырех вариантах показателей. Весь массив организаций делится на крупный бизнес и представителей малого и среднего предпринимательства. Для каждой из этих групп будет предложен как полный, так и базовый перечень показателей для отчетности. Организации, которые прошли оценку по базовому уровню, смогут рассчитывать на сокращенный перечень мер господдержки. Количество критериев в разных вариантах стандарта колеблется от 87 до 37.
По словам Белозерова, общественный капитал призван признать и простимулировать вклад организаций в долгосрочное общественное благосостояние и социально-экономическое развитие России. Данное направление остается приоритетным.
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6 апреля, 12:13
Совет по методологии АНО "Общественный капитал" утвердил проект методологии Стандарта общественного капитала бизнеса. После экспертных обсуждений было принято решение максимально унифицировать его с уже существующими ЭКГ-рейтингом и Стандартом отчетности об устойчивом развитии от министерства экономического развития.
Багатырова подчеркнула, что сама процедура прохождения оценки будет упрощена, чтобы сделать ее максимально доступной для бизнеса. Планируется отказ от требований по обязательному аудиторскому заверению нефинансовой отчетности, которое на данный момент доступно для очень ограниченного числа компаний. Так, организация подает заявку на соответствие Стандарту общественного капитала бизнеса, при этом никакая независимая внешняя оценка не требуется.
В свою очередь, Титов отметил, что нужно испытывать методологию на практике, не дожидаясь государственных утверждений. Он также поддержал прозвучавшее на совете предложение "обкатать" методологию в двух свободных экономических зонах: в Омске и в Республике Башкортостан и не ограничивать число добровольных кандидатов, желающих принять участие в пилотировании стандарта.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовБорис Титов
 
 
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