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В Москве ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 08.04.2025
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12:34 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/moskva-2009993738.html
В Москве ликвидируют последствия снегопада
В Москве ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 08.04.2025
В Москве ликвидируют последствия снегопада
Коммунальные службы в Москве продолжают ликвидировать последствия снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:34:00+03:00
2025-04-08T12:34:00+03:00
городское хозяйство москвы
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московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Коммунальные службы в Москве продолжают ликвидировать последствия снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы ликвидируют последствия снегопада. Повсеместно идут работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - говорится в сообщении. Отмечается, что в течение дня ожидаются снег и колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, что может способствовать образованию гололедицы. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва, московское центральное кольцо (мцк), непогода
Городское хозяйство Москвы, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), непогода
В Москве ликвидируют последствия снегопада

Коммунальные службы в Москве продолжают ликвидировать последствия снегопада

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Снег в Москве
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Коммунальные службы в Москве продолжают ликвидировать последствия снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы ликвидируют последствия снегопада. Повсеместно идут работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в течение дня ожидаются снег и колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, что может способствовать образованию гололедицы.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении.
 
Городское хозяйство МосквыМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)непогода
 
 
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