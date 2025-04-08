https://ria.ru/20250408/moskva-2009993738.html

В Москве ликвидируют последствия снегопада

В Москве ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 08.04.2025

В Москве ликвидируют последствия снегопада

Коммунальные службы в Москве продолжают ликвидировать последствия снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T12:34:00+03:00

2025-04-08T12:34:00+03:00

2025-04-08T12:34:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

московское центральное кольцо (мцк)

непогода

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Коммунальные службы в Москве продолжают ликвидировать последствия снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы ликвидируют последствия снегопада. Повсеместно идут работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - говорится в сообщении. Отмечается, что в течение дня ожидаются снег и колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, что может способствовать образованию гололедицы. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250406/moskva-2009625292.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, московское центральное кольцо (мцк), непогода