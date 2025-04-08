https://ria.ru/20250408/moldaviya-2010024360.html
В Кишиневе сторонники блока "Победа" провели флешмоб у офиса НАТО
В Кишиневе сторонники блока "Победа" провели флешмоб у офиса НАТО - РИА Новости, 08.04.2025
В Кишиневе сторонники блока "Победа" провели флешмоб у офиса НАТО
Сторонники и члены оппозиционного блока "Победа" во вторник провели флешмоб у офиса НАТО, выступая против милитаризации республики, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:08:00+03:00
2025-04-08T14:08:00+03:00
2025-04-08T14:08:00+03:00
в мире
молдавия
восток
сша
майя санду
нато
задержание главы гагаузии гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010023390_0:64:2271:1341_1920x0_80_0_0_824570ad64260887c4fd1b084af5e0fe.jpg
КИШИНЕВ, 8 апр - РИА Новости. Сторонники и члены оппозиционного блока "Победа" во вторник провели флешмоб у офиса НАТО, выступая против милитаризации республики, передает корреспондент РИА Новости. Представители и сторонники названного блока принесли с собой флаги Молдавии, а также плакаты с призывами прекратить "поддержку репрессий и диктатуры". Свою позицию они также выразили лозунгами "НАТО, go home" и "Молдавия за мир". "Молодое поколение не хочет милитаризации нашей страны, не хочет брать в руки оружие! Не хочет идти по украинскому сценарию! А блок НАТО, расширяясь на Восток, идет по пути эскалации конфликтов", - заявил на акции член блока Юрий Витнянский. Организаторы объяснили, что решили провести флешмоб, чтобы защитить нейтральный статус республики. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
https://ria.ru/20250329/pobeda-2008003381.html
https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html
молдавия
восток
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010023390_229:0:2042:1360_1920x0_80_0_0_5a728ec25efbc129ce0dcbeae862a81f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, восток, сша, майя санду, нато, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Восток, США, Майя Санду, НАТО, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В Кишиневе сторонники блока "Победа" провели флешмоб у офиса НАТО
Сторонники оппозиционного блока "Победа" провели флешмоб у офиса НАТО в Кишиневе