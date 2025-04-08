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В Кишиневе сторонники блока "Победа" провели флешмоб у офиса НАТО - РИА Новости, 08.04.2025
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14:08 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/moldaviya-2010024360.html
В Кишиневе сторонники блока "Победа" провели флешмоб у офиса НАТО
В Кишиневе сторонники блока "Победа" провели флешмоб у офиса НАТО - РИА Новости, 08.04.2025
В Кишиневе сторонники блока "Победа" провели флешмоб у офиса НАТО
Сторонники и члены оппозиционного блока "Победа" во вторник провели флешмоб у офиса НАТО, выступая против милитаризации республики, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:08:00+03:00
2025-04-08T14:08:00+03:00
в мире
молдавия
восток
сша
майя санду
нато
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 8 апр - РИА Новости. Сторонники и члены оппозиционного блока "Победа" во вторник провели флешмоб у офиса НАТО, выступая против милитаризации республики, передает корреспондент РИА Новости. Представители и сторонники названного блока принесли с собой флаги Молдавии, а также плакаты с призывами прекратить "поддержку репрессий и диктатуры". Свою позицию они также выразили лозунгами "НАТО, go home" и "Молдавия за мир". "Молодое поколение не хочет милитаризации нашей страны, не хочет брать в руки оружие! Не хочет идти по украинскому сценарию! А блок НАТО, расширяясь на Восток, идет по пути эскалации конфликтов", - заявил на акции член блока Юрий Витнянский. Организаторы объяснили, что решили провести флешмоб, чтобы защитить нейтральный статус республики. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
https://ria.ru/20250329/pobeda-2008003381.html
https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html
молдавия
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в мире, молдавия, восток, сша, майя санду, нато, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Восток, США, Майя Санду, НАТО, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В Кишиневе сторонники блока "Победа" провели флешмоб у офиса НАТО

Сторонники оппозиционного блока "Победа" провели флешмоб у офиса НАТО в Кишиневе

© Политический блок "Победа"Участники акции протеста у офиса НАТО в Кишиневе. Кадр видео
Участники акции протеста у офиса НАТО в Кишиневе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Политический блок "Победа"
Участники акции протеста у офиса НАТО в Кишиневе. Кадр видео
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КИШИНЕВ, 8 апр - РИА Новости. Сторонники и члены оппозиционного блока "Победа" во вторник провели флешмоб у офиса НАТО, выступая против милитаризации республики, передает корреспондент РИА Новости.
Представители и сторонники названного блока принесли с собой флаги Молдавии, а также плакаты с призывами прекратить "поддержку репрессий и диктатуры". Свою позицию они также выразили лозунгами "НАТО, go home" и "Молдавия за мир".
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"Осталось 20 дней". У России отобрали "Победу"
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"Молодое поколение не хочет милитаризации нашей страны, не хочет брать в руки оружие! Не хочет идти по украинскому сценарию! А блок НАТО, расширяясь на Восток, идет по пути эскалации конфликтов", - заявил на акции член блока Юрий Витнянский.
Организаторы объяснили, что решили провести флешмоб, чтобы защитить нейтральный статус республики.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
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В миреМолдавияВостокСШАМайя СандуНАТОЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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