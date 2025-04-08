https://ria.ru/20250408/moldaviya-2010024360.html

В Кишиневе сторонники блока "Победа" провели флешмоб у офиса НАТО

В Кишиневе сторонники блока "Победа" провели флешмоб у офиса НАТО - РИА Новости, 08.04.2025

В Кишиневе сторонники блока "Победа" провели флешмоб у офиса НАТО

Сторонники и члены оппозиционного блока "Победа" во вторник провели флешмоб у офиса НАТО, выступая против милитаризации республики, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:08:00+03:00

2025-04-08T14:08:00+03:00

2025-04-08T14:08:00+03:00

в мире

молдавия

восток

сша

майя санду

нато

задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 8 апр - РИА Новости. Сторонники и члены оппозиционного блока "Победа" во вторник провели флешмоб у офиса НАТО, выступая против милитаризации республики, передает корреспондент РИА Новости. Представители и сторонники названного блока принесли с собой флаги Молдавии, а также плакаты с призывами прекратить "поддержку репрессий и диктатуры". Свою позицию они также выразили лозунгами "НАТО, go home" и "Молдавия за мир". "Молодое поколение не хочет милитаризации нашей страны, не хочет брать в руки оружие! Не хочет идти по украинскому сценарию! А блок НАТО, расширяясь на Восток, идет по пути эскалации конфликтов", - заявил на акции член блока Юрий Витнянский. Организаторы объяснили, что решили провести флешмоб, чтобы защитить нейтральный статус республики. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.

https://ria.ru/20250329/pobeda-2008003381.html

https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html

молдавия

восток

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, восток, сша, майя санду, нато, задержание главы гагаузии гуцул