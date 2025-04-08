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Вице-премьер Молдавии назвал ЕС единственным путем для страны - РИА Новости, 08.04.2025
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10:48 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/moldavija-2009964982.html
Вице-премьер Молдавии назвал ЕС единственным путем для страны
Вице-премьер Молдавии назвал ЕС единственным путем для страны - РИА Новости, 08.04.2025
Вице-премьер Молдавии назвал ЕС единственным путем для страны
Вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой считает, что для республики не может существовать иного пути развития, кроме вступления в Евросоюз. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T10:48:00+03:00
2025-04-08T10:48:00+03:00
в мире
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КИШИНЕВ, 8 апр - РИА Новости. Вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой считает, что для республики не может существовать иного пути развития, кроме вступления в Евросоюз. "Только те, кто никогда там не был, с упрямством закрывают глаза на эти реалии — на огромную разницу в уровне жизни, комфорте и безопасности, которые предлагает Европейский союз, в сравнении с любыми другими возможными альтернативами. Если говорить прагматично… становится очевидно, что для Республики Молдова не существует другой жизнеспособной альтернативы", - заявил Попшой в интервью агентству IPN. По его словам, подавляющее большинство граждан понимает, что только в составе ЕС Молдавия может реализовать весь свой потенциал — экономический, культурный и в сфере безопасности. "Единственным стратегическим направлением для такой страны, как Республика Молдова, остаётся европейская интеграция", - подчеркнул вице-премьер. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20250408/dialog-2009943769.html
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в мире, молдавия, украина, киев, михай попшой, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Киев, Михай Попшой, Евросоюз
Вице-премьер Молдавии назвал ЕС единственным путем для страны

Вице-премьер Попшой: для Молдавии нет иного пути развития, кроме вступления в ЕС

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Михаил Попшой
Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Михаил Попшой - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Михаил Попшой. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 апр - РИА Новости. Вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой считает, что для республики не может существовать иного пути развития, кроме вступления в Евросоюз.
"Только те, кто никогда там не был, с упрямством закрывают глаза на эти реалии — на огромную разницу в уровне жизни, комфорте и безопасности, которые предлагает Европейский союз, в сравнении с любыми другими возможными альтернативами. Если говорить прагматично… становится очевидно, что для Республики Молдова не существует другой жизнеспособной альтернативы", - заявил Попшой в интервью агентству IPN.
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По его словам, подавляющее большинство граждан понимает, что только в составе ЕС Молдавия может реализовать весь свой потенциал — экономический, культурный и в сфере безопасности.
"Единственным стратегическим направлением для такой страны, как Республика Молдова, остаётся европейская интеграция", - подчеркнул вице-премьер.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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