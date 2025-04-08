https://ria.ru/20250408/mjanma-2009946877.html

Российские спасатели в поисках людей обследовали завалы 82 зданий в Мьянме

Российские спасатели в поисках людей обследовали завалы 82 зданий в Мьянме - РИА Новости, 08.04.2025

Российские спасатели в поисках людей обследовали завалы 82 зданий в Мьянме

Более 126 тысяч квадратных метров спасатели МЧС России обследовали в поисках людей в Мьянме после землетрясения, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T09:07:00+03:00

2025-04-08T09:07:00+03:00

2025-04-08T09:11:00+03:00

россия

мьянма

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

землетрясение в мьянме и таиланде

в мире

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Более 126 тысяч квадратных метров спасатели МЧС России обследовали в поисках людей в Мьянме после землетрясения, сообщили в ведомстве. "В Мьянме спасатели МЧС России в поисках людей обследовали более 126 тысяч квадратных метров. Из этой территории за сутки - свыше пяти тысяч квадратных метров семь объектов. Всего обследованы завалы 82 зданий. С начала работы полевого мобильного госпиталя за медпомощью обратились более 300 граждан. Врачами сводного отряда проведены 63 хирургические манипуляции, 4 - сложные", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Кроме того, психологи МЧС России помогают пострадавшим и их родным, также поддерживают граждан при прохождении медицинских процедур. Также спасатели МЧС России разбирают строительные конструкции и завалы круглосуточно. Ночью применяют специальные осветительные башни, прожекторы. Разведку с воздуха проводят с помощью беспилотников. "Техника и оборудование на вооружении спасателей позволяют проводить широкий спектр аварийно-спасательных работ, добираться до самых дальних мест и глубоких пустот", - добавили в ведомстве. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах. Число погибших в результате увеличилось до 3455, еще 4840 человек пострадали.

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мьянма

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Падают высотки, рушатся мосты. Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме Местные жители спешат в убежища, власти предупреждают о риске новых земельных толчков. Разрушительное землетрясение произошло в Мьянме и Таиланде. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. В сети распространились жутки кадры из Бангкока, где обрушилась строящаяся высотка. Под завалами здания могут находиться 43 рабочих. Власти Бангкока объявили режим ЧП. Магнитуда, по предварительной информации, составила 7,7. 2025-04-08T09:07 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, мьянма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение в мьянме и таиланде, в мире