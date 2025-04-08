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Российские спасатели в поисках людей обследовали завалы 82 зданий в Мьянме - РИА Новости, 08.04.2025
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09:07 08.04.2025 (обновлено: 09:11 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/mjanma-2009946877.html
Российские спасатели в поисках людей обследовали завалы 82 зданий в Мьянме
Российские спасатели в поисках людей обследовали завалы 82 зданий в Мьянме - РИА Новости, 08.04.2025
Российские спасатели в поисках людей обследовали завалы 82 зданий в Мьянме
Более 126 тысяч квадратных метров спасатели МЧС России обследовали в поисках людей в Мьянме после землетрясения, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 08.04.2025
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россия
мьянма
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
землетрясение в мьянме и таиланде
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Более 126 тысяч квадратных метров спасатели МЧС России обследовали в поисках людей в Мьянме после землетрясения, сообщили в ведомстве. "В Мьянме спасатели МЧС России в поисках людей обследовали более 126 тысяч квадратных метров. Из этой территории за сутки - свыше пяти тысяч квадратных метров семь объектов. Всего обследованы завалы 82 зданий. С начала работы полевого мобильного госпиталя за медпомощью обратились более 300 граждан. Врачами сводного отряда проведены 63 хирургические манипуляции, 4 - сложные", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Кроме того, психологи МЧС России помогают пострадавшим и их родным, также поддерживают граждан при прохождении медицинских процедур. Также спасатели МЧС России разбирают строительные конструкции и завалы круглосуточно. Ночью применяют специальные осветительные башни, прожекторы. Разведку с воздуха проводят с помощью беспилотников. "Техника и оборудование на вооружении спасателей позволяют проводить широкий спектр аварийно-спасательных работ, добираться до самых дальних мест и глубоких пустот", - добавили в ведомстве. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах. Число погибших в результате увеличилось до 3455, еще 4840 человек пострадали.
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Падают высотки, рушатся мосты. Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
Местные жители спешат в убежища, власти предупреждают о риске новых земельных толчков. Разрушительное землетрясение произошло в Мьянме и Таиланде. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. В сети распространились жутки кадры из Бангкока, где обрушилась строящаяся высотка. Под завалами здания могут находиться 43 рабочих. Власти Бангкока объявили режим ЧП. Магнитуда, по предварительной информации, составила 7,7.
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россия, мьянма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение в мьянме и таиланде, в мире
Россия, Мьянма, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Землетрясение в Мьянме и Таиланде, В мире
Российские спасатели в поисках людей обследовали завалы 82 зданий в Мьянме

В поисках людей в Мьянме спасатели МЧС РФ обследовали более 126 тысяч кв метров

© Фото : МЧС РФ | Перейти в медиабанкМЧС России ликвидируют последствия землетрясения в Мьянме
МЧС России ликвидируют последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : МЧС РФ
Перейти в медиабанк
МЧС России ликвидируют последствия землетрясения в Мьянме
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Более 126 тысяч квадратных метров спасатели МЧС России обследовали в поисках людей в Мьянме после землетрясения, сообщили в ведомстве.
Мьянме спасатели МЧС России в поисках людей обследовали более 126 тысяч квадратных метров. Из этой территории за сутки - свыше пяти тысяч квадратных метров семь объектов. Всего обследованы завалы 82 зданий. С начала работы полевого мобильного госпиталя за медпомощью обратились более 300 граждан. Врачами сводного отряда проведены 63 хирургические манипуляции, 4 - сложные", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, психологи МЧС России помогают пострадавшим и их родным, также поддерживают граждан при прохождении медицинских процедур. Также спасатели МЧС России разбирают строительные конструкции и завалы круглосуточно. Ночью применяют специальные осветительные башни, прожекторы. Разведку с воздуха проводят с помощью беспилотников.
"Техника и оборудование на вооружении спасателей позволяют проводить широкий спектр аварийно-спасательных работ, добираться до самых дальних мест и глубоких пустот", - добавили в ведомстве.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах. Число погибших в результате увеличилось до 3455, еще 4840 человек пострадали.
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
© Getty Images / Lauren DeCicca

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Место обрушения здания в Бангкоке, Таиланд

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

Место обрушения здания в Бангкоке

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

Тайские спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

Тайские спецслужбы рядом с местом обрушения здания в Бангкоке

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Власти города объявили режим ЧП.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8
© AP Photo / Sakchai Lalit

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8
 
РоссияМьянмаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Землетрясение в Мьянме и ТаиландеВ мире
 
 
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