Рейтинг@Mail.ru
Блогер Александра Митрошина: биография, личная жизнь, чем занимается, уклонение от уплаты налогов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 08.04.2025 (обновлено: 16:04 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/mitroshina-2003751730.html
Александра Митрошина: биография блогера, чем знаменита и за что задержана
Блогер Александра Митрошина: биография, личная жизнь, чем занимается, уклонение от уплаты налогов
Александра Митрошина: биография блогера, чем знаменита и за что задержана
Александра Митрошина - российский блогер, журналист и писатель, известная своими обучающими курсами по продвижению в социальных сетях и активной общественной... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:58:00+03:00
2025-04-08T16:04:00+03:00
москва
россия
сочи
александра митрошина
высшая школа экономики (вшэ)
биографии
справки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859434957_0:268:1081:876_1920x0_80_0_0_fc581283e80d9d4c5d0da5132443be43.jpg
Александра Митрошина - российский блогер, журналист и писатель, известная своими обучающими курсами по продвижению в социальных сетях и активной общественной деятельностью. Кто такая Саша Митрошина, известная также как "Матерь Бложья", детство, образование, карьера и личная жизнь, почему она стала фигуранткой уголовного дела и что ей грозит – в материале РИА Новости.На Александру Митрошину – "мать российского инфобиза и блогинга", завели дело об отмывании денег в особо крупном размере. Ее задержали в аэропорту города Сочи, куда женщина прибыла из Дубая, и доставят на допрос в Москву. Ранее у блогера уже были проблемы с неуплатой налогов.Детство и юностьАлександра Митрошина появилась на свет 27 июня 1994 года в Карелии, в городе Петрозаводске. В начале 2000-х вместе с родителями и старшей сестрой переехала в Москву. Саша росла коммуникабельным и активным ребенком, занималась спортом (у нее есть черный пояс по каратэ) и писала короткие рассказы. Окончив школу поступила на журфак МГУ.ОбразованиеВ 2015 году Александра окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова, а в 2017 году завершила обучение в магистратуре Высшей школы экономики по программе "Медиапроизводство в креативных индустриях".КарьераЕще в студенчестве Александра успела поработать журналисткой на телевидении, ведущей на радио "Москва FM" и писала колонки на сайте Mail.ru. В 2011 году начала вести блог в Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ), где публиковала кадры из личной жизни, а затем запустила авторские фитнес-тренировки, обучающие курсы и тренинги по раскрутке социальных сетей.Летом 2019 года широкая публика узнала об Александре Митрошиной благодаря флешмобу против домашнего насилия "Ты не одна", который был запущен под хэштегом #ЯнеХотелаУмирать. В августе этого же года вышла ее книга "Продвижение личных блогов в "Инстаграм"*, а годом позже – мини-сериал "Ушла быть блогером". Александра также ведет канал "Матерь бложья (и кошачья)" в Telegram и подкаст "Матерь бложья" на YouTube-канале, где рассказывает, как зарабатывать на блогерстве.Личная жизньДетали своей личной жизни Александра не афиширует. Известно, что она не состоит в браке и у нее нет детей. С молодым человеком по имени Константин Саша встречалась на протяжении нескольких лет, но в 2018 году пара рассталась. После Митрошина была в отношениях с режиссером Никитой Чвановым и в своих интервью рассказывала, что их взаимоотношения были открытыми. В 2021 году подписчики заметили Сашу с Марком Селиверстовым, который значительно моложе девушки.Уклонение от уплаты налоговПроблемы с неуплаченными налогами у Митрошиной начались еще в 2022 году. Блогера уличили в использовании упрощённой системы налогообложения и обвинили в неуплате налогов в особо крупном размере. В марте 2023 года было возбуждено уголовное дело. По месту регистрации блогера прошли обыски. Сама Александра еще в марте 2022 года переехала жить в Дубай. Митрошина сообщала, что погасила основную часть долга размером 216 млн рублей и летом 2024-го ФНС РФ разблокировала ее счета.Задержание7 марта 2025 года в отношении Александры Митрошиной возбудили уголовное дело об отмывании денег в особо крупном размере, она была задержана в аэропорту Сочи."Возбуждено уголовное дело в отношении Александры Митрошиной. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части четвертой статьи 174.1 УК ("Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления")", – говорится в заявлении СК России.Что грозит Александре МитрошинойВ рамках уголовного дела Александре Митрошиной грозит до 7 лет лишения свободы. По данным следствия, с 2020 по 2022 год фигурантка, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения, хотя доход превышал допустимый лимит."Имея умысел на уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным режимом налоги, в целях недопущения превышения вышеуказанного лимита организовала поступление средств от предпринимательской деятельности напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ее ИП", – указали в ведомстве.В следственном комитете отметили, что блогер не выплатила налоги на сумму более 127 миллионов рублей. Она легализовала денежные средства через оплату по договору долевого участия, замаскировав связь этих средств с преступным источником их происхождения, а также частично легализовала деньги путем покупки недвижимости в Москве.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250308/mitroshina-2003828056.html
москва
россия
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859434957_0:167:1081:977_1920x0_80_0_0_2328a18bd23af1615aba6deb4c228795.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, сочи, александра митрошина, высшая школа экономики (вшэ), биографии, справки
Москва, Россия, Сочи, Александра Митрошина, Высшая школа экономики (ВШЭ), Биографии, Справки

Александра Митрошина: биография блогера, чем знаменита и за что задержана

© Фото : @alexandramitroshinaБлогер Александра Митрошина
Блогер Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : @alexandramitroshina
Блогер Александра Митрошина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
Александра Митрошина - российский блогер, журналист и писатель, известная своими обучающими курсами по продвижению в социальных сетях и активной общественной деятельностью. Кто такая Саша Митрошина, известная также как "Матерь Бложья", детство, образование, карьера и личная жизнь, почему она стала фигуранткой уголовного дела и что ей грозит – в материале РИА Новости.
На Александру Митрошину – "мать российского инфобиза и блогинга", завели дело об отмывании денег в особо крупном размере. Ее задержали в аэропорту города Сочи, куда женщина прибыла из Дубая, и доставят на допрос в Москву. Ранее у блогера уже были проблемы с неуплатой налогов.

Детство и юность

Александра Митрошина появилась на свет 27 июня 1994 года в Карелии, в городе Петрозаводске. В начале 2000-х вместе с родителями и старшей сестрой переехала в Москву. Саша росла коммуникабельным и активным ребенком, занималась спортом (у нее есть черный пояс по каратэ) и писала короткие рассказы. Окончив школу поступила на журфак МГУ.

Образование

В 2015 году Александра окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова, а в 2017 году завершила обучение в магистратуре Высшей школы экономики по программе "Медиапроизводство в креативных индустриях".

Карьера

Еще в студенчестве Александра успела поработать журналисткой на телевидении, ведущей на радио "Москва FM" и писала колонки на сайте Mail.ru. В 2011 году начала вести блог в Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ), где публиковала кадры из личной жизни, а затем запустила авторские фитнес-тренировки, обучающие курсы и тренинги по раскрутке социальных сетей.
Блогер Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Блогер Митрошина признала вину в отмывании денег
8 марта, 16:34
Летом 2019 года широкая публика узнала об Александре Митрошиной благодаря флешмобу против домашнего насилия "Ты не одна", который был запущен под хэштегом #ЯнеХотелаУмирать. В августе этого же года вышла ее книга "Продвижение личных блогов в "Инстаграм"*, а годом позже – мини-сериал "Ушла быть блогером". Александра также ведет канал "Матерь бложья (и кошачья)" в Telegram и подкаст "Матерь бложья" на YouTube-канале, где рассказывает, как зарабатывать на блогерстве.

Личная жизнь

Детали своей личной жизни Александра не афиширует. Известно, что она не состоит в браке и у нее нет детей. С молодым человеком по имени Константин Саша встречалась на протяжении нескольких лет, но в 2018 году пара рассталась. После Митрошина была в отношениях с режиссером Никитой Чвановым и в своих интервью рассказывала, что их взаимоотношения были открытыми. В 2021 году подписчики заметили Сашу с Марком Селиверстовым, который значительно моложе девушки.

Уклонение от уплаты налогов

Проблемы с неуплаченными налогами у Митрошиной начались еще в 2022 году. Блогера уличили в использовании упрощённой системы налогообложения и обвинили в неуплате налогов в особо крупном размере. В марте 2023 года было возбуждено уголовное дело. По месту регистрации блогера прошли обыски. Сама Александра еще в марте 2022 года переехала жить в Дубай. Митрошина сообщала, что погасила основную часть долга размером 216 млн рублей и летом 2024-го ФНС РФ разблокировала ее счета.

Задержание

7 марта 2025 года в отношении Александры Митрошиной возбудили уголовное дело об отмывании денег в особо крупном размере, она была задержана в аэропорту Сочи.
"Возбуждено уголовное дело в отношении Александры Митрошиной. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части четвертой статьи 174.1 УК ("Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления")", – говорится в заявлении СК России.

Что грозит Александре Митрошиной

В рамках уголовного дела Александре Митрошиной грозит до 7 лет лишения свободы. По данным следствия, с 2020 по 2022 год фигурантка, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения, хотя доход превышал допустимый лимит.
"Имея умысел на уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным режимом налоги, в целях недопущения превышения вышеуказанного лимита организовала поступление средств от предпринимательской деятельности напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ее ИП", – указали в ведомстве.
В следственном комитете отметили, что блогер не выплатила налоги на сумму более 127 миллионов рублей. Она легализовала денежные средства через оплату по договору долевого участия, замаскировав связь этих средств с преступным источником их происхождения, а также частично легализовала деньги путем покупки недвижимости в Москве.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Еще по темеБлогер Митрошина будет отбывать домашний арест в квартире свекраЗащита не станет обжаловать решение об аресте МитрошинойСуд отправил Митрошину под домашний арестСуд запретил блогеру Митрошиной пользоваться интернетомСуд отправил Митрошину под домашний арест
 
МоскваРоссияСочиАлександра МитрошинаВысшая школа экономики (ВШЭ)БиографииСправки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала