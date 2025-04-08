https://ria.ru/20250408/minoborony-2010075346.html

Минобороны показало кадры из освобожденного Гуево

Минобороны показало кадры из освобожденного Гуево - РИА Новости, 08.04.2025

Минобороны показало кадры из освобожденного Гуево

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки войск "Север" в ходе освобождения населенного пункта Гуево Курской области. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T17:15:00+03:00

2025-04-08T17:15:00+03:00

2025-04-08T17:15:00+03:00

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россия

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вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки войск "Север" в ходе освобождения населенного пункта Гуево Курской области. Военнослужащие подразделений группировки войск "Север", продолжая разгром формирований ВСУ, освободили населённый пункт Гуево Курской области и захватили несколько важных укреплённых позиций украинских боевиков. "В настоящее время улицы в населенном пункте Гуево контролируются подразделениями 22-го мотострелкового полка, а также 30-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии. Преодолевая упорное сопротивление противника в окрестностях и в населённом пункте Гуево, штурмовым группам 22-го мотострелкового полка группировки удалось прорвать линию обороны ВСУ, вклиниться в его боевые порядки и уничтожить его в населенном пункте", - сказал на видео МО РФ командир полка с позывным "Апостол". Он также отметил, что в настоящее время Гуево контролируется ВС РФ, которые, "в том числе занимаются эвакуацией мирных граждан".

https://ria.ru/20250408/osvobozhdenie-2010003786.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кадры из освобожденного Гуево в Курской области Кадры из освобожденного Гуево в Курской области 2025-04-08T17:15 true PT1M28S

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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)