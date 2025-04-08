https://ria.ru/20250408/minoborony-2010075346.html
Минобороны показало кадры из освобожденного Гуево
Минобороны показало кадры из освобожденного Гуево - РИА Новости, 08.04.2025
Минобороны показало кадры из освобожденного Гуево
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки войск "Север" в ходе освобождения населенного пункта Гуево Курской области. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T17:15:00+03:00
2025-04-08T17:15:00+03:00
2025-04-08T17:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки войск "Север" в ходе освобождения населенного пункта Гуево Курской области. Военнослужащие подразделений группировки войск "Север", продолжая разгром формирований ВСУ, освободили населённый пункт Гуево Курской области и захватили несколько важных укреплённых позиций украинских боевиков. "В настоящее время улицы в населенном пункте Гуево контролируются подразделениями 22-го мотострелкового полка, а также 30-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии. Преодолевая упорное сопротивление противника в окрестностях и в населённом пункте Гуево, штурмовым группам 22-го мотострелкового полка группировки удалось прорвать линию обороны ВСУ, вклиниться в его боевые порядки и уничтожить его в населенном пункте", - сказал на видео МО РФ командир полка с позывным "Апостол". Он также отметил, что в настоящее время Гуево контролируется ВС РФ, которые, "в том числе занимаются эвакуацией мирных граждан".
https://ria.ru/20250408/osvobozhdenie-2010003786.html
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Кадры из освобожденного Гуево в Курской области
Кадры из освобожденного Гуево в Курской области
2025-04-08T17:15
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры из освобожденного Гуево
Минобороны опубликовало видео из освобожденного Гуево в Курской области