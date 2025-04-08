Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры из освобожденного Гуево - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/minoborony-2010075346.html
Минобороны показало кадры из освобожденного Гуево
Минобороны показало кадры из освобожденного Гуево - РИА Новости, 08.04.2025
Минобороны показало кадры из освобожденного Гуево
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки войск "Север" в ходе освобождения населенного пункта Гуево Курской области. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T17:15:00+03:00
2025-04-08T17:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010074288_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b57f618ff5d3f47c5648fe1c8401aa95.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки войск "Север" в ходе освобождения населенного пункта Гуево Курской области. Военнослужащие подразделений группировки войск "Север", продолжая разгром формирований ВСУ, освободили населённый пункт Гуево Курской области и захватили несколько важных укреплённых позиций украинских боевиков. "В настоящее время улицы в населенном пункте Гуево контролируются подразделениями 22-го мотострелкового полка, а также 30-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии. Преодолевая упорное сопротивление противника в окрестностях и в населённом пункте Гуево, штурмовым группам 22-го мотострелкового полка группировки удалось прорвать линию обороны ВСУ, вклиниться в его боевые порядки и уничтожить его в населенном пункте", - сказал на видео МО РФ командир полка с позывным "Апостол". Он также отметил, что в настоящее время Гуево контролируется ВС РФ, которые, "в том числе занимаются эвакуацией мирных граждан".
https://ria.ru/20250408/osvobozhdenie-2010003786.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры из освобожденного Гуево в Курской области
Кадры из освобожденного Гуево в Курской области
2025-04-08T17:15
true
PT1M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010074288_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d676748f97d8cf0dcb551c5449fb6296.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры из освобожденного Гуево

Минобороны опубликовало видео из освобожденного Гуево в Курской области

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки войск "Север" в ходе освобождения населенного пункта Гуево Курской области.
Военнослужащие подразделений группировки войск "Север", продолжая разгром формирований ВСУ, освободили населённый пункт Гуево Курской области и захватили несколько важных укреплённых позиций украинских боевиков.
Боевая работа группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Офицер рассказал, что даст российским военным освобождение Гуево
Вчера, 13:12
"В настоящее время улицы в населенном пункте Гуево контролируются подразделениями 22-го мотострелкового полка, а также 30-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии. Преодолевая упорное сопротивление противника в окрестностях и в населённом пункте Гуево, штурмовым группам 22-го мотострелкового полка группировки удалось прорвать линию обороны ВСУ, вклиниться в его боевые порядки и уничтожить его в населенном пункте", - сказал на видео МО РФ командир полка с позывным "Апостол".
Он также отметил, что в настоящее время Гуево контролируется ВС РФ, которые, "в том числе занимаются эвакуацией мирных граждан".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала