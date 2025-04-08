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Бойцы "Севера" открыли блиндажный храм на Харьковском направлении - РИА Новости, 08.04.2025
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Бойцы "Севера" открыли блиндажный храм на Харьковском направлении
Бойцы "Севера" открыли блиндажный храм на Харьковском направлении - РИА Новости, 08.04.2025
Бойцы "Севера" открыли блиндажный храм на Харьковском направлении
Блиндажный храм появился у 44-го армейского корпуса группировки "Север" Вооруженных сил России на Харьковском направлении спецоперации, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T05:14:00+03:00
2025-04-08T05:14:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Блиндажный храм появился у 44-го армейского корпуса группировки "Север" Вооруженных сил России на Харьковском направлении спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" открыли блиндажный храм в тыловом районе СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что уже состоялось освящение нового храма. Бойцы не только помолились в честь открытия ещё одного святого места, но и причастились в ходе богослужения. В Минобороны уточнили, что это уже не первый в соединении блиндажный храм. Заместители командиров подразделений по военно-политической работе стараются "в полной мере обогатить разум бойцов, сбросить обременяющие их мысли" и помочь им "найти ответ на волнующие вопросы, получить доброе наставление", пояснили в ведомстве. "Поэтому в пунктах дислокации бойцов открываются новые блиндажные храмы. В этих местах бойцы способны уединиться, помолиться Богу и после службы пообщаться с батюшкой по поводу душевных терзаний. Военное духовенство на фронте - есть отдушина бойцов в их ратном деле", - добавили в Минобороны РФ. В ходе праздничной литургии открытия блиндажного храма в честь Абалакской иконы Божией Матери бойцы поучаствовали в святом причастии и индивидуально пообщались с батюшкой.
https://ria.ru/20250408/minoborony-2009932673.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия
Бойцы "Севера" открыли блиндажный храм на Харьковском направлении

Минобороны: бойцы "Севера" открыли блиндажный храм на Харьковском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Суджанском районе
Российские военнослужащие в Суджанском районе - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в Суджанском районе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Блиндажный храм появился у 44-го армейского корпуса группировки "Север" Вооруженных сил России на Харьковском направлении спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" открыли блиндажный храм в тыловом районе СВО", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что уже состоялось освящение нового храма. Бойцы не только помолились в честь открытия ещё одного святого места, но и причастились в ходе богослужения.
В Минобороны уточнили, что это уже не первый в соединении блиндажный храм. Заместители командиров подразделений по военно-политической работе стараются "в полной мере обогатить разум бойцов, сбросить обременяющие их мысли" и помочь им "найти ответ на волнующие вопросы, получить доброе наставление", пояснили в ведомстве.
"Поэтому в пунктах дислокации бойцов открываются новые блиндажные храмы. В этих местах бойцы способны уединиться, помолиться Богу и после службы пообщаться с батюшкой по поводу душевных терзаний. Военное духовенство на фронте - есть отдушина бойцов в их ратном деле", - добавили в Минобороны РФ.
В ходе праздничной литургии открытия блиндажного храма в честь Абалакской иконы Божией Матери бойцы поучаствовали в святом причастии и индивидуально пообщались с батюшкой.
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