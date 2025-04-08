https://ria.ru/20250408/minoborony-2009932805.html

Бойцы "Севера" открыли блиндажный храм на Харьковском направлении

Бойцы "Севера" открыли блиндажный храм на Харьковском направлении - РИА Новости, 08.04.2025

Бойцы "Севера" открыли блиндажный храм на Харьковском направлении

Блиндажный храм появился у 44-го армейского корпуса группировки "Север" Вооруженных сил России на Харьковском направлении спецоперации, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T05:14:00+03:00

2025-04-08T05:14:00+03:00

2025-04-08T05:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970012_0:300:3080:2033_1920x0_80_0_0_a4793714cd253e23a1682d8c376be8c0.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Блиндажный храм появился у 44-го армейского корпуса группировки "Север" Вооруженных сил России на Харьковском направлении спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" открыли блиндажный храм в тыловом районе СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что уже состоялось освящение нового храма. Бойцы не только помолились в честь открытия ещё одного святого места, но и причастились в ходе богослужения. В Минобороны уточнили, что это уже не первый в соединении блиндажный храм. Заместители командиров подразделений по военно-политической работе стараются "в полной мере обогатить разум бойцов, сбросить обременяющие их мысли" и помочь им "найти ответ на волнующие вопросы, получить доброе наставление", пояснили в ведомстве. "Поэтому в пунктах дислокации бойцов открываются новые блиндажные храмы. В этих местах бойцы способны уединиться, помолиться Богу и после службы пообщаться с батюшкой по поводу душевных терзаний. Военное духовенство на фронте - есть отдушина бойцов в их ратном деле", - добавили в Минобороны РФ. В ходе праздничной литургии открытия блиндажного храма в честь Абалакской иконы Божией Матери бойцы поучаствовали в святом причастии и индивидуально пообщались с батюшкой.

https://ria.ru/20250408/minoborony-2009932673.html

https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009932428.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия