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Опрос показал отношение немцев к Мерцу в роли канцлера ФРГ - РИА Новости, 08.04.2025
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17:22 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/merts-2010077887.html
Опрос показал отношение немцев к Мерцу в роли канцлера ФРГ
Опрос показал отношение немцев к Мерцу в роли канцлера ФРГ - РИА Новости, 08.04.2025
Опрос показал отношение немцев к Мерцу в роли канцлера ФРГ
Большинство немцев считают, что лидер победившего на парламентских выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T17:22:00+03:00
2025-04-08T17:22:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
хдс/хсс
левая (партия)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Большинство немцев считают, что лидер победившего на парламентских выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц не подходит на роль будущего канцлера, свидетельствуют данные опроса института Forsa для телеканалов NTV и RTL. По данным опроса, 60% респондентов высказали мнение, что Мерц не подходит для должность будущего канцлера ФРГ, противоположного мнения придерживаются лишь 32%. Еще в начале марта 40% опрошенных полагали, что Мерц будет хорошим канцлером. На востоке Германии 63% опрошенных высказали мнение, что Мерц не подходит на роль канцлера, иначе считают всего 19%. На западе Германии 34% считают, что Мерц станет хорошим канцлером, не согласны с таким утверждением 59%. Походящим на пост канцлера Мерца считают только избиратели ХДС/ХСС на февральских выборах (69%) и сторонники блока (79%), но даже среди них есть те, кто считает, что Мерц плохо справится с этой работой (28% и 18% соответственно). Большинство сторонников других партий считают, что Мерц не подходит для этой должности. Среди сторонников Социал-демократической партии Германии (СДПГ) 69% считают, что Мерц не справится с ролью канцлера, среди сторонников партии "Зеленые" - 71%, среди сторонников "Левых" - 85%, среди сторонников "Альтернативы для Германии" (АдГ) - 84%. Опрос проводился 4 и 7 апреля. В нем принял участие 1001 человек. Статистическая погрешность не превышает трех процентных пунктов. По данным последнего опроса института Forsa, рейтинг ХДС/ХСС составляет 25%, "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет на втором месте с 24%, на третьем месте СДПГ с 15%, "Зеленые" набирают 12%, "Левые" - 10%. Остальные партии имеют уровень поддержки ниже 5% - минимального порога для попадания в парламент страны. Опрос проводился с 1 по 7 апреля. В нем принял участие 2501 человек. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процентных пунктов. В настоящее время ХДС/ХСС и СДПГ ведут переговоры о формировании правящей коалиции. Глава ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц 23 февраля выразил намерение сформировать новое правительство к Пасхе, которую в этом году будут отмечать 20 апреля. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6%. Второе место на выборах заняла АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
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РИА Новости
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в мире, германия, фридрих мерц, хдс/хсс, левая (партия)
В мире, Германия, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Левая (партия)
Опрос показал отношение немцев к Мерцу в роли канцлера ФРГ

Forsa: 60% немцев считают, что Мерц не подходит на роль канцлера

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридих Мерц
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Большинство немцев считают, что лидер победившего на парламентских выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц не подходит на роль будущего канцлера, свидетельствуют данные опроса института Forsa для телеканалов NTV и RTL.
По данным опроса, 60% респондентов высказали мнение, что Мерц не подходит для должность будущего канцлера ФРГ, противоположного мнения придерживаются лишь 32%. Еще в начале марта 40% опрошенных полагали, что Мерц будет хорошим канцлером.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Германию возглавит Грета Тунберг. Осталось убрать Трампа
Вчера, 08:00
На востоке Германии 63% опрошенных высказали мнение, что Мерц не подходит на роль канцлера, иначе считают всего 19%.
На западе Германии 34% считают, что Мерц станет хорошим канцлером, не согласны с таким утверждением 59%.
Походящим на пост канцлера Мерца считают только избиратели ХДС/ХСС на февральских выборах (69%) и сторонники блока (79%), но даже среди них есть те, кто считает, что Мерц плохо справится с этой работой (28% и 18% соответственно).
Большинство сторонников других партий считают, что Мерц не подходит для этой должности. Среди сторонников Социал-демократической партии Германии (СДПГ) 69% считают, что Мерц не справится с ролью канцлера, среди сторонников партии "Зеленые" - 71%, среди сторонников "Левых" - 85%, среди сторонников "Альтернативы для Германии" (АдГ) - 84%.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
АдГ сократила отрыв от ХДС/ХСС до четырех процентов, показал опрос
22 марта, 19:24
Опрос проводился 4 и 7 апреля. В нем принял участие 1001 человек. Статистическая погрешность не превышает трех процентных пунктов.
По данным последнего опроса института Forsa, рейтинг ХДС/ХСС составляет 25%, "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет на втором месте с 24%, на третьем месте СДПГ с 15%, "Зеленые" набирают 12%, "Левые" - 10%. Остальные партии имеют уровень поддержки ниже 5% - минимального порога для попадания в парламент страны. Опрос проводился с 1 по 7 апреля. В нем принял участие 2501 человек. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процентных пунктов.
В настоящее время ХДС/ХСС и СДПГ ведут переговоры о формировании правящей коалиции. Глава ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц 23 февраля выразил намерение сформировать новое правительство к Пасхе, которую в этом году будут отмечать 20 апреля.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6%. Второе место на выборах заняла АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
"Германия будет затоплена": немцев внезапно охватил ужас
23 марта, 02:31
 
В миреГерманияФридрих МерцХДС/ХССЛевая (партия)
 
 
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