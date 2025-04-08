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Мединский объявил о начале литературного конкурса "Без срока давности" - РИА Новости, 08.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:16 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/medinskij-2010122071.html
Мединский объявил о начале литературного конкурса "Без срока давности"
Мединский объявил о начале литературного конкурса "Без срока давности" - РИА Новости, 08.04.2025
Мединский объявил о начале литературного конкурса "Без срока давности"
Помощник президента РФ, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский объявил на встрече с руководителями региональных писательских организаций... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T22:16:00+03:00
2025-04-08T22:16:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
владимир мединский
российское военно-историческое общество (рвио)
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский объявил на встрече с руководителями региональных писательских организаций Северо-Западного федерального округа в Петербурге о начале литературного конкурса "Без срока давности" к 80-летию Победы, передает корреспондент РИА Новости. "Союз писателей России объявил для своих членов и членов других писательских организаций, которые в нас сейчас вливаются, литературный конкурс рассказов, повестей, синопсисов, сценариев, связанных с 80-летием Победы. Это большой конкурс, его поддерживает Российское военно-историческое общество и поддерживает Центр исторической памяти при президенте РФ. Конкурс серьезный - он будет предполагать издание книг победителей и денежные призы", - рассказал журналистам Мединский, который также является председателем Российского военно-исторического общества. Он уточнил, что конкурс называется "Без срока давности", прием работ продлится до 31 августа, победителей планируют объявить к концу 2025 года. "Для нас очень важна память о Великой Отечественной войне, и в том числе память о тех событиях, которые происходили на оккупированных территориях", - подчеркнул Мединский. По его словам, Союз писателей России планирует и дальше проводить литературные конкурсы, чтобы "стимулировать творческую активность и искать таланты".
https://ria.ru/20250407/film-2009887696.html
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россия, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Владимир Мединский, Российское военно-историческое общество (РВИО), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Мединский объявил о начале литературного конкурса "Без срока давности"

Мединский объявил о начале конкурса "Без срока давности" к 80-летию Победы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Владимир Мединский. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский объявил на встрече с руководителями региональных писательских организаций Северо-Западного федерального округа в Петербурге о начале литературного конкурса "Без срока давности" к 80-летию Победы, передает корреспондент РИА Новости.
"Союз писателей России объявил для своих членов и членов других писательских организаций, которые в нас сейчас вливаются, литературный конкурс рассказов, повестей, синопсисов, сценариев, связанных с 80-летием Победы. Это большой конкурс, его поддерживает Российское военно-историческое общество и поддерживает Центр исторической памяти при президенте РФ. Конкурс серьезный - он будет предполагать издание книг победителей и денежные призы", - рассказал журналистам Мединский, который также является председателем Российского военно-исторического общества.
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Он уточнил, что конкурс называется "Без срока давности", прием работ продлится до 31 августа, победителей планируют объявить к концу 2025 года.
"Для нас очень важна память о Великой Отечественной войне, и в том числе память о тех событиях, которые происходили на оккупированных территориях", - подчеркнул Мединский.
По его словам, Союз писателей России планирует и дальше проводить литературные конкурсы, чтобы "стимулировать творческую активность и искать таланты".
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