https://ria.ru/20250408/medinskij-2010122071.html

Мединский объявил о начале литературного конкурса "Без срока давности"

Мединский объявил о начале литературного конкурса "Без срока давности" - РИА Новости, 08.04.2025

Мединский объявил о начале литературного конкурса "Без срока давности"

Помощник президента РФ, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский объявил на встрече с руководителями региональных писательских организаций... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T22:16:00+03:00

2025-04-08T22:16:00+03:00

2025-04-08T22:16:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

владимир мединский

российское военно-историческое общество (рвио)

80-летие победы в великой отечественной войне

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский объявил на встрече с руководителями региональных писательских организаций Северо-Западного федерального округа в Петербурге о начале литературного конкурса "Без срока давности" к 80-летию Победы, передает корреспондент РИА Новости. "Союз писателей России объявил для своих членов и членов других писательских организаций, которые в нас сейчас вливаются, литературный конкурс рассказов, повестей, синопсисов, сценариев, связанных с 80-летием Победы. Это большой конкурс, его поддерживает Российское военно-историческое общество и поддерживает Центр исторической памяти при президенте РФ. Конкурс серьезный - он будет предполагать издание книг победителей и денежные призы", - рассказал журналистам Мединский, который также является председателем Российского военно-исторического общества. Он уточнил, что конкурс называется "Без срока давности", прием работ продлится до 31 августа, победителей планируют объявить к концу 2025 года. "Для нас очень важна память о Великой Отечественной войне, и в том числе память о тех событиях, которые происходили на оккупированных территориях", - подчеркнул Мединский. По его словам, Союз писателей России планирует и дальше проводить литературные конкурсы, чтобы "стимулировать творческую активность и искать таланты".

https://ria.ru/20250407/film-2009887696.html

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россия, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио), 80-летие победы в великой отечественной войне