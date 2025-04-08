https://ria.ru/20250408/malkov-2010114759.html

Потенциал Рязанской области презентовали на инвестфоруме в ОАЭ

Потенциал Рязанской области презентовали на инвестфоруме в ОАЭ - РИА Новости, 08.04.2025

Потенциал Рязанской области презентовали на инвестфоруме в ОАЭ

Потенциал Рязанской области презентовали иностранным инвесторам на инвестиционном форуме AIM Congress в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил глава... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T20:50:00+03:00

2025-04-08T20:50:00+03:00

2025-04-08T20:50:00+03:00

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РЯЗАНЬ, 8 апр - РИА Новости. Потенциал Рязанской области презентовали иностранным инвесторам на инвестиционном форуме AIM Congress в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил глава российского региона Павел Малков. В понедельник рязанский губернатор сообщал, что делегация региона работает на 14-м ежегодном инвестиционном форуме AIM Congress. "Провели в ОАЭ ещё ряд встреч и переговоров с российскими и иностранными делегациями. Обсудили со спецпредставителем президента (РФ - ред.) Дмитрием Николаевичем Песковым развитие отрасли беспилотников и технологические проекты Рязанской области. На панельной сессии ТПП (торгово-промышленной палаты – ред.) России презентовал иностранным инвесторам потенциал Рязанской области. Мы заинтересованы в активизации торгово-экономических связей и новых инвестпроектах", - написал Малков в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что в Рязанской области улучшается инвестиционный климат и развивается инфраструктура. В индустриальном парке "Рязанский" уже реализуется 17 проектов, включая крупный логистический центр, производство серверов и многое другое. Началась работа над еще одним индустриальным парком. Создается два агропромышленных парка, которые обеспечат инфраструктуру для кооперации сельхозпроизводителей и переработчиков. Каждая площадка предлагает инвесторам налоговые льготы и преференции. По данным пресс-службы правительства Рязанской области, в рамках деловой программы второго дня форума на стенде региона состоялся ряд рабочих встреч, направленных на продвижение экспортного и инвестиционного потенциала области. В частности, заместитель председателя правительства области Юлия Швакова и министр экономического развития региона Андрей Ворфоломеев обсудили вопросы взаимодействия с представителями Республики Башкортостан и Свердловской области. Стороны обменялись успешными практиками по развитию экспортного потенциала и продвижению продукции российских регионов с учетом особенностей ее реализации в странах Ближнего Востока.

https://ria.ru/20250407/malkov-2009910044.html

https://ria.ru/20250403/malkov-2009133141.html

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рязанская область, павел малков, оаэ, россия