Рейтинг@Mail.ru
"Время не ждет". Заявление Макрона о России вызвало недоумение во Франции - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:44 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/makron-2010061966.html
"Время не ждет". Заявление Макрона о России вызвало недоумение во Франции
"Время не ждет". Заявление Макрона о России вызвало недоумение во Франции - РИА Новости, 08.04.2025
"Время не ждет". Заявление Макрона о России вызвало недоумение во Франции
Читатели Le Figaro раскритиковали призыв президента Франции Эммануэля Макрона к России принять предложение о безоговорочном прекращении огня. "Макрона уже никто РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T16:44:00+03:00
2025-04-08T16:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
франция
эммануэль макрон
украина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007619004_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c91ce05bb046da36fe536dd372399a1.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали призыв президента Франции Эммануэля Макрона к России принять предложение о безоговорочном прекращении огня. "Макрона уже никто не слушает, кроме него самого. Его высказывания, совершенно оторванные от реального положения дел, лишь вредят Франции", — написал один из комментаторов."Макрон исключен из переговорного процесса. Он притворяется, что его мнение что-то значит, но на самом деле это не так…" — отметил другой. "Господин Макрон, все это пустые слова. Вы обходитесь нам в кругленькую сумму и оказываете Франции медвежью услугу", — поддержал третий. "Он один выбросил на ветер столько слов, что хватило бы, чтобы заставить вращаться пару десятков ветряков!" — сыронизировал еще один из пользователей. "Для Макрона единственная проблема, которая существует в мире, – это противостояние России и Украины. Может, ему переключиться на что-нибудь другое… Время не ждет", — заключили читатели. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны России сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250408/ukraina-2010037337.html
https://ria.ru/20250408/malinen-2009945048.html
россия
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007619004_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d12e25b714e4e01ca0800deeb0f41ccd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, эммануэль макрон, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Украина, Владимир Путин

"Время не ждет". Заявление Макрона о России вызвало недоумение во Франции

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали призыв президента Франции Эммануэля Макрона к России принять предложение о безоговорочном прекращении огня.

"Макрона уже никто не слушает, кроме него самого. Его высказывания, совершенно оторванные от реального положения дел, лишь вредят Франции", — написал один из комментаторов.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
В Раде назвали новые сроки перемирия на Украине
Вчера, 14:57
"Макрон исключен из переговорного процесса. Он притворяется, что его мнение что-то значит, но на самом деле это не так…" — отметил другой.

"Господин Макрон, все это пустые слова. Вы обходитесь нам в кругленькую сумму и оказываете Франции медвежью услугу", — поддержал третий.

"Он один выбросил на ветер столько слов, что хватило бы, чтобы заставить вращаться пару десятков ветряков!" — сыронизировал еще один из пользователей.

"Для Макрона единственная проблема, которая существует в мире, – это противостояние России и Украины. Может, ему переключиться на что-нибудь другое… Время не ждет", — заключили читатели.

Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны России сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
"Скажите Зеленскому". На Западе обратились к Трампу с радикальным призывом
Вчера, 08:56
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФранцияЭммануэль МакронУкраинаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала