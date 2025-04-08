"Время не ждет". Заявление Макрона о России вызвало недоумение во Франции
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали призыв президента Франции Эммануэля Макрона к России принять предложение о безоговорочном прекращении огня.
"Макрона уже никто не слушает, кроме него самого. Его высказывания, совершенно оторванные от реального положения дел, лишь вредят Франции", — написал один из комментаторов.
"Макрона уже никто не слушает, кроме него самого. Его высказывания, совершенно оторванные от реального положения дел, лишь вредят Франции", — написал один из комментаторов.
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"Макрон исключен из переговорного процесса. Он притворяется, что его мнение что-то значит, но на самом деле это не так…" — отметил другой.
"Господин Макрон, все это пустые слова. Вы обходитесь нам в кругленькую сумму и оказываете Франции медвежью услугу", — поддержал третий.
"Он один выбросил на ветер столько слов, что хватило бы, чтобы заставить вращаться пару десятков ветряков!" — сыронизировал еще один из пользователей.
"Для Макрона единственная проблема, которая существует в мире, – это противостояние России и Украины. Может, ему переключиться на что-нибудь другое… Время не ждет", — заключили читатели.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны России сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
"Господин Макрон, все это пустые слова. Вы обходитесь нам в кругленькую сумму и оказываете Франции медвежью услугу", — поддержал третий.
"Он один выбросил на ветер столько слов, что хватило бы, чтобы заставить вращаться пару десятков ветряков!" — сыронизировал еще один из пользователей.
"Для Макрона единственная проблема, которая существует в мире, – это противостояние России и Украины. Может, ему переключиться на что-нибудь другое… Время не ждет", — заключили читатели.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны России сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
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