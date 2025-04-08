https://ria.ru/20250408/makron-2010061966.html

"Время не ждет". Заявление Макрона о России вызвало недоумение во Франции

"Время не ждет". Заявление Макрона о России вызвало недоумение во Франции - РИА Новости, 08.04.2025

"Время не ждет". Заявление Макрона о России вызвало недоумение во Франции

Читатели Le Figaro раскритиковали призыв президента Франции Эммануэля Макрона к России принять предложение о безоговорочном прекращении огня. "Макрона уже никто РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T16:44:00+03:00

2025-04-08T16:44:00+03:00

2025-04-08T16:44:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали призыв президента Франции Эммануэля Макрона к России принять предложение о безоговорочном прекращении огня. "Макрона уже никто не слушает, кроме него самого. Его высказывания, совершенно оторванные от реального положения дел, лишь вредят Франции", — написал один из комментаторов."Макрон исключен из переговорного процесса. Он притворяется, что его мнение что-то значит, но на самом деле это не так…" — отметил другой. "Господин Макрон, все это пустые слова. Вы обходитесь нам в кругленькую сумму и оказываете Франции медвежью услугу", — поддержал третий. "Он один выбросил на ветер столько слов, что хватило бы, чтобы заставить вращаться пару десятков ветряков!" — сыронизировал еще один из пользователей. "Для Макрона единственная проблема, которая существует в мире, – это противостояние России и Украины. Может, ему переключиться на что-нибудь другое… Время не ждет", — заключили читатели. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны России сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250408/ukraina-2010037337.html

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в мире, россия, франция, эммануэль макрон, украина, владимир путин