Рейтинг@Mail.ru
Умер кинодраматург Леонид Махкамов - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:54 08.04.2025 (обновлено: 15:57 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/makhkamov-2010049334.html
Умер кинодраматург Леонид Махкамов
Умер кинодраматург Леонид Махкамов - РИА Новости, 08.04.2025
Умер кинодраматург Леонид Махкамов
Кинодраматург Леонид Махкамов умер в возрасте 81 года, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:54:00+03:00
2025-04-08T15:57:00+03:00
культура
россия
коммунарка (москва)
новости культуры
леонид махкамов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010048806_0:263:1170:921_1920x0_80_0_0_761e9f6f56b22946963b5c9c964acb5c.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Кинодраматург Леонид Махкамов умер в возрасте 81 года, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. "Седьмого апреля 2025 года на 82-м году ушел из жизни наш друг и коллега, член Союза кинематографистов России, кинодраматург Леонид Алиевич Махкамов (1943-2025)", - говорится в сообщении. Прощание с Махкамовым состоится 10 апреля в 12.00 часов в похоронном доме "Хованский" в Коммунарке, отметили в пресс-службе.
россия
коммунарка (москва)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010048806_0:153:1170:1031_1920x0_80_0_0_8949e0e61f24669475fb3405c299c37a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, коммунарка (москва), новости культуры, леонид махкамов
Культура, Россия, Коммунарка (Москва), Новости культуры, Леонид Махкамов
Умер кинодраматург Леонид Махкамов

Кинодраматург Леонид Махкамов умер на 82-м году жизни

© Фото : Союз кинематографистов Российской ФедерацииЛеонид Махкамов
Леонид Махкамов - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : Союз кинематографистов Российской Федерации
Леонид Махкамов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Кинодраматург Леонид Махкамов умер в возрасте 81 года, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
"Седьмого апреля 2025 года на 82-м году ушел из жизни наш друг и коллега, член Союза кинематографистов России, кинодраматург Леонид Алиевич Махкамов (1943-2025)", - говорится в сообщении.
Прощание с Махкамовым состоится 10 апреля в 12.00 часов в похоронном доме "Хованский" в Коммунарке, отметили в пресс-службе.
 
КультураРоссияКоммунарка (Москва)Новости культурыЛеонид Махкамов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала