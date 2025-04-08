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Умер кинодраматург Леонид Махкамов

Умер кинодраматург Леонид Махкамов - РИА Новости, 08.04.2025

Умер кинодраматург Леонид Махкамов

Кинодраматург Леонид Махкамов умер в возрасте 81 года, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T15:54:00+03:00

2025-04-08T15:54:00+03:00

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россия

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леонид махкамов

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Кинодраматург Леонид Махкамов умер в возрасте 81 года, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. "Седьмого апреля 2025 года на 82-м году ушел из жизни наш друг и коллега, член Союза кинематографистов России, кинодраматург Леонид Алиевич Махкамов (1943-2025)", - говорится в сообщении. Прощание с Махкамовым состоится 10 апреля в 12.00 часов в похоронном доме "Хованский" в Коммунарке, отметили в пресс-службе.

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Ольга Фомченкова

россия, коммунарка (москва), новости культуры, леонид махкамов