https://ria.ru/20250408/ljubimov-2010022072.html

Глава Минкультуры РФ обсудила поддержку сферы культуры в Кировской области

Глава Минкультуры РФ обсудила поддержку сферы культуры в Кировской области - РИА Новости, 08.04.2025

Глава Минкультуры РФ обсудила поддержку сферы культуры в Кировской области

Министр культуры РФ Ольга Любимова обсудила с губернатором Кировской области Александром Соколовым поддержку сферы культуры в регионе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T13:58:00+03:00

2025-04-08T13:58:00+03:00

2025-04-08T13:59:00+03:00

кировская область

россия

киров

александр соколов

ольга любимова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010021256_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_f58145f7b52896b0a770d58fec9e699b.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова обсудила с губернатором Кировской области Александром Соколовым поддержку сферы культуры в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства. В прошлом году в Кировской области проходили мероприятия к 650-летия Кирова. Александр Соколов отметил, что в юбилейный год в регионе были отреставрированы Приказная изба, Музей Циолковского, авиации и космонавтики, Репинский особняк, Дом-музей Салтыкова-Щедрина и другие объекты культурного наследия. "Нам также выпала честь стать Новогодней столицей России. В течение месяца провели свыше тысячи событийных мероприятий. За преобразованиями стоит ощутимый итог: Вятский край за год посетили около миллиона туристов. И для нас это серьезная цифра, которая говорит о том, что наш город любят и рады быть его частью", — цитирует пресс-служба слова Соколова. На встрече также обсуждалось проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 200-летнего юбилея Михаила Салтыкова-Щедрина в 2026 году. Для жителей и гостей Кировской области пройдет театральный фестиваль сатирических спектаклей, а также будут организованы выставки о жизни и творчестве писателя. Еще одной темой встречи стало восстановление Кировского областного драматического театра. Ежегодно на его сцене проходит более 300 спектаклей и театральных событий, а их зрителями становятся более 150 тысяч кировчан и гостей города. "За счет регионального бюджета мы подготовили проект работ. Вышли из Госэкспертизы в прошлом году. Теперь необходимо включить реконструкцию театра в федеральную программу и вынести вопрос о выделении средств для проведения работ на заседание правительства России. Надеюсь, решение будет положительным", — сказал глава региона. В рамках национального проекта "Семья" в регионе продолжится модернизация учреждений культуры. Будет реконструирована детская школа искусств имени Бабко в Кирово-Чепецке и капитально отремонтирован дом культуры в Бисерово.

https://ria.ru/20241224/sever-1990979092.html

https://ria.ru/20240920/kirov-1973927958.html

россия

киров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, киров, александр соколов, ольга любимова