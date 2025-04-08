https://ria.ru/20250408/leonova-2010101600.html
Татьяна Леонова: Калужская область бьется за лучшие кадры
Татьяна Леонова: Калужская область бьется за лучшие кадры - РИА Новости, 08.04.2025
Татьяна Леонова: Калужская область бьется за лучшие кадры
Калужская область с целью стать технологическим лидером бьется за лучшие кадры, которые есть не только в России, но и за ее пределами, сообщила замгубернатора... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T19:06:00+03:00
2025-04-08T19:06:00+03:00
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КАЛУГА, 8 апр – РИА Новости. Калужская область с целью стать технологическим лидером бьется за лучшие кадры, которые есть не только в России, но и за ее пределами, сообщила замгубернатора Татьяна Леонова. По данным пресс-службы губернатора и правительства Калужской области, во вторник в Москве в культурном центре главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России состоялся круглый стол на тему: "Инвестиционный потенциал Калужской области: кадры решают все", который прошел в рамках презентации Калужской области в МИД с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова. В ходе совещания состоялась презентация инвестиционного потенциала Калужской области. Затем Леонова представила образовательный потенциал региона в части подготовки кадров и возможностей обучения для иностранных студентов. Леонова сделала акцент на том, что регион ставит целью стать технологическим лидером. "Калужская область бьется за лучшие кадры, которые есть не только в Российской Федерации, но и за ее пределами", - подчеркнула замгубернатора, отметив, что эта работа ведется в условиях жесткой конкуренции, так как дефицит кадров - одна из острейших проблем, которая актуальна как для России, так и для многих стран. Она напомнила, что губернатор Владислав Шапша по решению президента России возглавил комиссию Госсовета по направлению "Кадры", рассказала об уникальном опыте работы Калужской области в этом направлении. Сегодня Калужская область становится центром подготовки инженерных кадров, рассказала Леонова. Интересы региона в приглашении иностранных студентов, по ее словам, связаны как с важностью продвижения за пределами страны отечественных технологий - в случае если студент покинет Россию, так и с укреплением интеллектуальными кадрами российских предприятий и организаций - если останется в России. Еще одной точкой притяжения для студентов из других стран станет Обнинсктех, отметила заместитель губернатора. Это центр подготовки для всех вузов-партнеров Росатома. Уже в ближайшее время он начнет готовить до 10 тысяч студентов, половина из которых - иностранцы, рассказала Леонова.
https://ria.ru/20250403/kaluga-2009060946.html
https://ria.ru/20250320/novoseltsev-2006222290.html
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калужская область, россия
Калужская область, Калужская область, Россия
Татьяна Леонова: Калужская область бьется за лучшие кадры
Леонова: Калужская область бьется за лучшие кадры в России и за ее пределами
КАЛУГА, 8 апр – РИА Новости. Калужская область с целью стать технологическим лидером бьется за лучшие кадры, которые есть не только в России, но и за ее пределами, сообщила замгубернатора Татьяна Леонова.
По данным пресс-службы губернатора и правительства Калужской области, во вторник в Москве в культурном центре главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России состоялся круглый стол на тему: "Инвестиционный потенциал Калужской области: кадры решают все", который прошел в рамках презентации Калужской области в МИД с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова.
В ходе совещания состоялась презентация инвестиционного потенциала Калужской области. Затем Леонова представила образовательный потенциал региона в части подготовки кадров и возможностей обучения для иностранных студентов.
Леонова сделала акцент на том, что регион ставит целью стать технологическим лидером. "Калужская область бьется за лучшие кадры, которые есть не только в Российской Федерации, но и за ее пределами", - подчеркнула замгубернатора, отметив, что эта работа ведется в условиях жесткой конкуренции, так как дефицит кадров - одна из острейших проблем, которая актуальна как для России, так и для многих стран.
Она напомнила, что губернатор Владислав Шапша по решению президента России возглавил комиссию Госсовета по направлению "Кадры", рассказала об уникальном опыте работы Калужской области в этом направлении.
Сегодня Калужская область становится центром подготовки инженерных кадров, рассказала Леонова. Интересы региона в приглашении иностранных студентов, по ее словам, связаны как с важностью продвижения за пределами страны отечественных технологий - в случае если студент покинет Россию, так и с укреплением интеллектуальными кадрами российских предприятий и организаций - если останется в России.
Еще одной точкой притяжения для студентов из других стран станет Обнинсктех, отметила заместитель губернатора. Это центр подготовки для всех вузов-партнеров Росатома. Уже в ближайшее время он начнет готовить до 10 тысяч студентов, половина из которых - иностранцы, рассказала Леонова.