Лазарева суббота в 2026 году: что это за праздник и когда отмечается

Церковные тТрадиции и богослуженияВ канун Вербного воскресенья, или Входа Господня в Иерусалим, православные отмечают Лазареву субботу. В этот день вспоминают одно из главных чудес, совершенных Иисусом Христом, — воскрешение Лазаря. Об истории, традициях и обычаях праздника, а также о том, какого числа отмечают Лазареву субботу в 2026 году, – в материале РИА Новости.

Когда Лазарева суббота в 2026 году

Лазарева суббота всегда выпадает на шестой день шестой недели Великого поста. Из года в год эта дата меняется. В 2026-м православные встретят праздник 4 апреля. На следующий день выпадает Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. А ровно через неделю, 12 апреля, наступит главное христианское торжество – Пасха.

К слову, Лазарева суббота как историческое событие произошла отнюдь не в то же время, в которое ее отмечают верующие. На самом деле Иисус воскресил Лазаря за два месяца до того, как пришел в Иерусалим. В церковном же календаре два события следуют одно за другим.

Год Лазарева суббота Вербное воскресенье Пасха 2024 20 апреля 21 апреля 28 апреля 2025 12 апреля 13 апреля 20 апреля 2026 4 апреля 5 апреля 12 апреля 2027 24 апреля 25 апреля 2 мая 2028 8 апреля 9 апреля 16 апреля 2029 31 марта 1 апреля 8 апреля 2030 20 апреля 21 апреля 28 апреля

Что такое Лазарева суббота

В период многодневного Великого поста церковь вспоминает множество событий, связанных с земной жизнью Иисуса Христа

Одно из них верующие чтят на шестой неделе говения – за день до Вербного воскресенья. Называется оно Лазарева суббота. И посвящено чуду, которое Христос, согласно Евангелию, совершил незадолго до празднования еврейской Пасхи.

Сравнение: Лазарева суббота и Вербное воскресенье Лазарева Суббота Вербное Воскресенье Дата в 2026 году 4 апреля 5 апреля Основное событие Воскрешение Лазаря Вход Господень в Иерусалим Богослужение Литургия и особые службы Литургия с освящением вербы Традиции Пост, молитва, посещение храма Освящение вербы, крестный ход Пища Постные блюда, допускается рыбная икра Разрешается рыба, постные блюда Народные приметы Прогноз урожая, весна Верба – символ возрождения и благополучия

История праздника

Установление праздника Лазаревой субботы перед Вербным воскресеньем и Страстной седмицей восходит к первым векам христианства.

Торжество стало общецерковным в IV столетии. Об этом свидетельствует множество поучений, составленных к праздничному дню такими авторитетными богословами как святитель Иоанн Златоуст и блаженный Августин.

В VII–VIII веках знаменитые гимнографы – преподобные Андрей Критский, Косма Маюмский и Иоанн Дамаскин – составили посвященные Лазаревой субботе особые песнопения и каноны. В церкви их исполняют и в наши дни.

Согласно евангелисту Иоанну, святой Лазарь жил с двумя сестрами Марфой и Марией в Вифании близ Иерусалима. Иисус часто посещал их дом, а самого Лазаря называл своим другом. Но случилось так, что однажды Лазарь заболел. Сестры сообщили о том Христу. Он же ответил: "эта болезнь не к смерти, а к славе Божией". За четыре дня до прихода Иисуса Лазарь скончался и его похоронили в пещере.

Придя в Вифанию Иисус нашел Лазаря уже лежащем во гробе. Он пришел к склепу и сказал: "Отнимите камень". Камень отвалили. И тогда Иисус, помолившись, воззвал громко: "Лазаре! гряди (иди) вон". Ко всеобщему удивлению умерший вышел из гроба: руки и ноги его обвивали погребальные пелены, а лицо было повязано платком.

Иисус воскрешал множество людей и до Лазаря. Однако воскрешение друга Христос совершил прилюдно, в отличие от остальных.

Весть о чуде быстро разнеслась по всей Иудее. Когда на следующий день Иисус въезжал в Иерусалим на молодом осле, толпы людей встречали его как царя – с возгласами "Осанна!". Они устлали его путь своими одеждами и пальмовыми ветками, которые в российских северных широтах заменила верба.

Церковные традиции и богослужения

В Лазареву субботу священнослужители облачаются в белые одежды, символизирующие божественный свет. В храмах на богослужении вспоминают чудо воскрешения Лазаря, читают молитвы об усопших – в знак связи живых и ушедшими и веру в жизнь вечную.

Два праздника – Лазарева суббота и Вербное воскресенье – объединены в церковных текстах "Преддверием Лазарева животворения". Кроме того, на оба торжества поется один тропарь "Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя".

Народные традиции и обычаи

Сохранилось и немало народных традиций, приуроченных к Лазаревой субботе. В старину на Руси в этот день варили напитки из ржаной муки, пекли блины и рыбный пирог, готовили блюда из гороха.

Однако одна из самых популярных традиций – собирать на Лазареву субботу веточки вербы. Их верующие несли храм – во время вечернего богослужения ветви окропляют святой водой.

В некоторых областях на Лазареву субботу пекли "лазурку" – особый хлеб с орехами и сухофруктами. В наши дни эта традиция сохранилась в Болгарии . Но и в некоторых российских городах на Лазареву субботу продолжают печь такой хлеб. После богослужения его раздают нуждающимся.

Что можно и нельзя делать

Согласно церковному уставу, Лазарева суббота — единственный день Великого поста, когда, помимо традиционных постных блюд, дозволяется вкушать рыбную икру.

На праздник Входа Господня в Иерусалим – еще большие послабления: можно есть рыбу, добавлять в пищу растительное масло, даже разрешается выпить немного красного вина.

Вечером же верующие обычно идут на службу в храм. Днем же в праздник можно помолиться уединенно – дома.

Поскольку Лазарева суббота приходится на дни Великого поста, устраивать шумные празднества и обильные застолья не следует. Кроме того, в праздник не рекомендуется:

играть свадьбы;

пить крепкие спиртные напитки;

сквернословить;

предаваться унынию.

Что можно и нельзя делать в Лазареву Субботу Что можно делать Что нельзя делать Посещать церковь и молиться Ссориться и скандалить Освящать вербу Злоупотреблять алкоголем Читать духовную литературу Негативно отзываться о ближних Помогать нуждающимся и проявлять милосердие Игнорировать молитвы и богослужения Убираться и делать домашние дела Устраивать шумные празднества Готовить постные блюда Нарушать пост Планировать семейные дела и праздники Пренебрегать духовными обязанностями Проводить время на природе, прогулки Тратить время только на развлечения

Приметы и поверья

В народной памяти сохранилось немало примет, связанных с Лазаревой субботой.

Например, если к празднику на вербе раскрылось много почек — грядущий год будет удачным во всех начинаниях.

Если погода на Лазареву субботу солнечная, значит скоро придет весеннее тепло.

Лазарева суббота в разных странах

Лазарева суббота – день, который в церковном календаре соединяет Четыредесятницу и Страстную седмицу. В христианской традиции это праздник надежды, напоминающий о чуде воскрешения Христом праведного Лазаря. Однако, по словам Александра Стенько, преподавателя Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (кафедра истории философии), специалиста по религии в международных отношениях, несмотря на единый богослужебный смысл, народные обычаи, связанные с этим праздником, в разных православных странах заметно различаются.

“Например, в Болгарии праздник носит название "Лазаровден" и тесно связан с фольклорным обрядом "лазаруване". Молодые девушки ("лазарки") в национальных костюмах обходят дома с песнями, желая хозяевам урожая и здоровья. Согласно древним болгарским обычаям, девушка, не участвовавшая в лазаруване, не могла выйти замуж”, – говорит эксперт.

В Греции и на Кипре праздник отличает кулинарная традиция выпекания "лазаракия" ("лазарчика"). Это пряные полусладкие булочки, формой напоминающие человека в погребальных пеленах. Тесто обязательно постное, а глаза делают из бутонов гвоздики. Испеченного "лазаракия", как правило, не едят до конца службы, тем самым отдавая дань уважения чуду.

В Сербии Лазарева суббота известна как "Врбица" и считается главным детским праздником весны. Дети надевают праздничные одежды и вешают на шею маленькие колокольчики. Их звон символизирует радость встречи Христа в Иерусалиме и победу жизни над смертью.

В русской православной традиции этот день в большей мере посвящен подготовке к Вербному воскресенью. Верующие заготавливают ветви вербы, заменяющие пальмовые ветви, для вечернего освящения. Церковный устав делает уникальное послабление, разрешая верующим есть рыбную икру, что служит своего рода "утешением" перед строгими днями Страстной недели.

Вопросы и ответы

Какого числа Лазарева суббота в 2026 году?

В 2026 году Лазарева суббота отмечается 4 апреля — за день до Вербного воскресенья и ровно за неделю до Пасхи.

Можно ли есть рыбу в Лазареву субботу?

Нет, рыба в Лазареву субботу не разрешена. Однако по церковному уставу допускается рыбная икра, растительное масло и немного красного вина — это единственное такое послабление за весь Великий пост.

Чем Лазарева суббота отличается от Вербного воскресенья?

Лазарева суббота посвящена чуду воскрешения Лазаря Христом, а Вербное воскресенье — Входу Господню в Иерусалим. По уставу в субботу разрешена только икра, а в воскресенье — уже рыба.

Почему Лазареву субботу называют "Малой Пасхой"?

Потому что воскрешение Лазаря рассматривается как прообраз Воскресения Христова. Именно поэтому на богослужении священники переоблачаются из чёрного в белое — как в пасхальную ночь.

Что значит "Четверодневный" в имени Лазаря?

Прозвище "Четверодневный" указывает на то, что Лазарь пролежал во гробе четыре дня перед тем, как Иисус воскресил его. По иудейским представлениям, после трёх дней душа окончательно покидала тело — что делало чудо ещё более поразительным.

Можно ли работать в Лазареву субботу?