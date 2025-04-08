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У экс-чиновника Минсельхоза изъяли квартиры в Москве и в Крыму - РИА Новости, 08.04.2025
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06:56 08.04.2025 (обновлено: 10:50 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/kvartiry-2009937351.html
У экс-чиновника Минсельхоза изъяли квартиры в Москве и в Крыму
У экс-чиновника Минсельхоза изъяли квартиры в Москве и в Крыму - РИА Новости, 08.04.2025
У экс-чиновника Минсельхоза изъяли квартиры в Москве и в Крыму
Кунцевский суд Москвы изъял в доход государства с бывшего главы структуры Минсельхоза ФГБУ "Госсорткомиссия" Михаила Александрова и его близких квартиры в ЖК на РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T06:56:00+03:00
2025-04-08T10:50:00+03:00
происшествия
жилье
москва
россия
московская область (подмосковье)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы изъял в доход государства с бывшего главы структуры Минсельхоза ФГБУ "Госсорткомиссия" Михаила Александрова и его близких квартиры в ЖК на западе Москвы, несколько апартаментов на берегу Черного моря и мотоцикл Harley-Davidson, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Как следует из документов в распоряжении РИА Новости, Михаил Александров с ноября 1996 года по август 2020 проходил федеральную государственную службу в государственных органах, а в период с 27 октября 2020 года по 23 октября 2023 в ФГБУ "Госсорткомиссия" - входит в структуру Минсельхоза, занимается испытанием селекционных достижений на хозяйственную полезность, а также выдает одобрения для заключения контрактов. В конце 2023 года Михаил Александров стал фигурантом дела о получении в качестве откатов взяток от сельхозпроизводителей в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Генпрокуратура подала в Кунцевский суд Москвы иск об изъятии имущества, указывая, что Александров предоставлял недостоверные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения, касающиеся имущества супруги и своих несовершеннолетних детей. Суд удовлетворил исковые требования первого заместителя Генерального прокурора РФ и взыскал в бюджет государства несколько земельных участков в дачном поселке "Немчиновка" Одинцовского района Подмосковья, два жилых дома площадью 335 кв. м и 272 кв. м, расположенные там же баню, нежилые постройки, а также мотоцикл Harley-Davidson 2019 года выпуска. Кроме того, в доход Российской Федерации обращены квартиры в элитном жилом комплексе на западе Москвы "Крылатские холмы", три участка с апартаментами в Алуште на берегу Черного моря (республика Крым). Имущество было оформлено на близких родственников. Суд взыскал с Александрова и его брата в денежном эквиваленте стоимость стометрового дома в Раменском округе Подмосковья, цена которого колеблется около 14 миллионов рублей. Между тем, само уголовное дело о взятках в отношении бывшего чиновника Михаила Александрова поступило в суд лишь полтора месяца назад. Рассмотрение продолжится 21 апреля.
https://ria.ru/20250401/simonenko-2008689577.html
https://ria.ru/20250407/konfiskatsiya-2009743926.html
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происшествия, жилье, москва, россия, московская область (подмосковье), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Жилье, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Генеральная прокуратура РФ
У экс-чиновника Минсельхоза изъяли квартиры в Москве и в Крыму

Суд изъял у экс-чиновника Минсельхоза Александрова квартиры в Москве и в Крыму

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы изъял в доход государства с бывшего главы структуры Минсельхоза ФГБУ "Госсорткомиссия" Михаила Александрова и его близких квартиры в ЖК на западе Москвы, несколько апартаментов на берегу Черного моря и мотоцикл Harley-Davidson, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Как следует из документов в распоряжении РИА Новости, Михаил Александров с ноября 1996 года по август 2020 проходил федеральную государственную службу в государственных органах, а в период с 27 октября 2020 года по 23 октября 2023 в ФГБУ "Госсорткомиссия" - входит в структуру Минсельхоза, занимается испытанием селекционных достижений на хозяйственную полезность, а также выдает одобрения для заключения контрактов.
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В конце 2023 года Михаил Александров стал фигурантом дела о получении в качестве откатов взяток от сельхозпроизводителей в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Генпрокуратура подала в Кунцевский суд Москвы иск об изъятии имущества, указывая, что Александров предоставлял недостоверные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения, касающиеся имущества супруги и своих несовершеннолетних детей.
Суд удовлетворил исковые требования первого заместителя Генерального прокурора РФ и взыскал в бюджет государства несколько земельных участков в дачном поселке "Немчиновка" Одинцовского района Подмосковья, два жилых дома площадью 335 кв. м и 272 кв. м, расположенные там же баню, нежилые постройки, а также мотоцикл Harley-Davidson 2019 года выпуска.
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Кроме того, в доход Российской Федерации обращены квартиры в элитном жилом комплексе на западе Москвы "Крылатские холмы", три участка с апартаментами в Алуште на берегу Черного моря (республика Крым). Имущество было оформлено на близких родственников.
Суд взыскал с Александрова и его брата в денежном эквиваленте стоимость стометрового дома в Раменском округе Подмосковья, цена которого колеблется около 14 миллионов рублей.
Между тем, само уголовное дело о взятках в отношении бывшего чиновника Михаила Александрова поступило в суд лишь полтора месяца назад. Рассмотрение продолжится 21 апреля.
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ПроисшествияЖильеМоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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