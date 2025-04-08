https://ria.ru/20250408/kurskaya-2009999241.html

В курском приграничье уничтожили более 290 боевиков ВСУ за сутки

В курском приграничье уничтожили более 290 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 08.04.2025

В курском приграничье уничтожили более 290 боевиков ВСУ за сутки

Подразделения российской армии уничтожили в курском приграничье за последние сутки более 290 боевиков ВСУ, танк, три бронетранспортера, четыре боевые... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T12:55:00+03:00

2025-04-08T12:55:00+03:00

2025-04-08T13:14:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили в курском приграничье за последние сутки более 290 боевиков ВСУ, танк, три бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два миномета, а также четыре пункта управления БПЛА, сообщило во вторник Минобороны РФ. "За сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены танк, три бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два миномета, а также четыре пункта управления БПЛА", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 72 760 военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 300 бронетранспортеров, 2260 боевых бронированных машин, 2644 автомобиля, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20250408/guevo-2009998533.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф