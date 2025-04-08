Кремль оценил перспективы переговоров с США по контролю над вооружениями
Песков: переговоры с США по контролю над вооружениями пока сложно представить
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Начало переговоров по вопросам контроля над вооружениями между РФ и США пока сложно представить, нужен определенный уровень доверия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящий момент очень сложно себе представить начало таких переговоров, потому что, конечно, сам факт начала переговоров по вопросам стратегической безопасности, контроля над вооружениями, подразумевает определенный уровень двусторонних отношений, уровень развития, определенный уровень взаимного доверия. Это то, что только еще предстоит восстановить. При наличии соответствующей политической воли двух президентов (Владимира Путина и Дональда Трампа)", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном восстановлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В конце декабря 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия сегодня продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку его действия. При этом глава МИД РФ также подчеркнул, что до момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем".
Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, Россия выступает за возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении и контроле над вооружениями. Но, по его словам, это требует очень тщательной работы и конструктивного отношения партнеров друг к другу при понимании необходимости обеспечения стратегической стабильности.