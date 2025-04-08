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Военные из Южной Кореи открыли предупредительный огонь по солдатам из КНДР
Военные из Южной Кореи открыли предупредительный огонь по солдатам из КНДР - РИА Новости, 08.04.2025
Военные из Южной Кореи открыли предупредительный огонь по солдатам из КНДР
Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР, которые временно пересекли военно-демаркационную линию, разделяющую два государства,... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:46:00+03:00
2025-04-08T12:46:00+03:00
2025-04-08T12:49:00+03:00
в мире
объединенный комитет начальников штабов (сша)
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СЕУЛ, 8 апр - РИА Новости. Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР, которые временно пересекли военно-демаркационную линию, разделяющую два государства, сообщило Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея. "Сегодня... на восточном фронте Демилитаризованной зоны более 10 военнослужащих северокорейской армии нарушили военно-демаркационную линию, в связи с чем наши вооруженные силы передали предупреждение и осуществили предупредительный огонь. После этого северокорейские военные вернулись на север", - говорится в сообщении. Отмечается, что южнокорейские вооруженные силы продолжают внимательно наблюдать за действиями войск КНДР и "осуществляют необходимые меры на основании процедур проведения" военных операций.
https://ria.ru/20250404/seul-2009273249.html
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в мире, объединенный комитет начальников штабов (сша)
В мире, Объединенный комитет начальников штабов (США)
Военные из Южной Кореи открыли предупредительный огонь по солдатам из КНДР
Военные Южной Кореи открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР на границе