https://ria.ru/20250408/konditery-2010096384.html

Свыше 80 тысяч тонн кондитерских изделий выпустили в Подмосковье

Свыше 80 тысяч тонн кондитерских изделий выпустили в Подмосковье - РИА Новости, 08.04.2025

Свыше 80 тысяч тонн кондитерских изделий выпустили в Подмосковье

За первые два месяца текущего года подмосковные кондитеры выпустили 83,2 тысячи тонн изделий, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T18:21:00+03:00

2025-04-08T18:21:00+03:00

2025-04-08T18:21:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. За первые два месяца текущего года подмосковные кондитеры выпустили 83,2 тысячи тонн изделий, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Мы стремимся производить не только сырье, но также и продукты переработки. Кондитерская отрасль – в числе ведущих в подмосковном АПК. В этом году планируем увеличить объем производства еще на 1,5% к показателю прошлого года, это более чем 8 тысяч тонн. Наши предприятия наращивают мощности, запуская дополнительные линии. За два месяца с начала года выпустили 83,2 тысячи тонн кондитерских изделий", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что продукция региона представлена не только на внутреннем рынке, но и также активно осуществляется поставка за рубеж. В ведомстве уточнили, что около 33% экспорта кондитерских изделий, произведенных в регионе, приходится на Республику Беларусь и Казахстан, 10% – на Киргизию, 5% – на Армению, 4% – на Азербайджан. В основном, это продукция из шоколада, мучные кондитерские изделия и печенье.

https://ria.ru/20250408/biblioteki-2010081186.html

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