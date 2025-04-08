Рейтинг@Mail.ru
Свыше 80 тысяч тонн кондитерских изделий выпустили в Подмосковье - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:21 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/konditery-2010096384.html
Свыше 80 тысяч тонн кондитерских изделий выпустили в Подмосковье
Свыше 80 тысяч тонн кондитерских изделий выпустили в Подмосковье - РИА Новости, 08.04.2025
Свыше 80 тысяч тонн кондитерских изделий выпустили в Подмосковье
За первые два месяца текущего года подмосковные кондитеры выпустили 83,2 тысячи тонн изделий, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T18:21:00+03:00
2025-04-08T18:21:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602051941_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_089ef3d3de57355b5d32bb21a5bbaf3f.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. За первые два месяца текущего года подмосковные кондитеры выпустили 83,2 тысячи тонн изделий, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Мы стремимся производить не только сырье, но также и продукты переработки. Кондитерская отрасль – в числе ведущих в подмосковном АПК. В этом году планируем увеличить объем производства еще на 1,5% к показателю прошлого года, это более чем 8 тысяч тонн. Наши предприятия наращивают мощности, запуская дополнительные линии. За два месяца с начала года выпустили 83,2 тысячи тонн кондитерских изделий", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что продукция региона представлена не только на внутреннем рынке, но и также активно осуществляется поставка за рубеж. В ведомстве уточнили, что около 33% экспорта кондитерских изделий, произведенных в регионе, приходится на Республику Беларусь и Казахстан, 10% – на Киргизию, 5% – на Армению, 4% – на Азербайджан. В основном, это продукция из шоколада, мучные кондитерские изделия и печенье.
https://ria.ru/20250408/biblioteki-2010081186.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602051941_243:0:2972:2047_1920x0_80_0_0_0a35b0319576cb2610ad85527d38d7de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Свыше 80 тысяч тонн кондитерских изделий выпустили в Подмосковье

Подмосковные кондитеры выпустили 83,2 тысячи тонн изделий

© Pixabay / PDPicsПеченье с кешью
Печенье с кешью - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Pixabay / PDPics
Печенье с кешью. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. За первые два месяца текущего года подмосковные кондитеры выпустили 83,2 тысячи тонн изделий, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Мы стремимся производить не только сырье, но также и продукты переработки. Кондитерская отрасль – в числе ведущих в подмосковном АПК. В этом году планируем увеличить объем производства еще на 1,5% к показателю прошлого года, это более чем 8 тысяч тонн. Наши предприятия наращивают мощности, запуская дополнительные линии. За два месяца с начала года выпустили 83,2 тысячи тонн кондитерских изделий", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что продукция региона представлена не только на внутреннем рынке, но и также активно осуществляется поставка за рубеж.
В ведомстве уточнили, что около 33% экспорта кондитерских изделий, произведенных в регионе, приходится на Республику Беларусь и Казахстан, 10% – на Киргизию, 5% – на Армению, 4% – на Азербайджан. В основном, это продукция из шоколада, мучные кондитерские изделия и печенье.
Мужчина в библиотеке - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Библиотеки Подмосковья подготовили свыше 1 тысячи мероприятий в каникулы
Вчера, 17:27
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала