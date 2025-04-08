https://ria.ru/20250408/kofe-2009935007.html

В США раскрыли, как пошлины Трампа повлияют на импорт кофе в страну

В США раскрыли, как пошлины Трампа повлияют на импорт кофе в страну - РИА Новости, 08.04.2025

В США раскрыли, как пошлины Трампа повлияют на импорт кофе в страну

Пошлины, которые президент США Дональд Трамп ввел на прошлой неделе, могут повлиять на импорт Штатами кофе на 8,8 миллиарда долларов, из которых почти 76%... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T06:11:00+03:00

2025-04-08T06:11:00+03:00

2025-04-08T06:11:00+03:00

экономика

сша

бразилия

колумбия

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пошлины, которые президент США Дональд Трамп ввел на прошлой неделе, могут повлиять на импорт Штатами кофе на 8,8 миллиарда долларов, из которых почти 76% приходится на поставки из стран-производителей кофейных зерен, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Всего за прошлый год США импортировали кофе на 8,8 миллиарда долларов, из них почти 76% или 6,7 миллиарда долларов пришлось на поставки из стран, где растет кофе. При этом под действие пошлин попали как крупнейшие производители, так и страны, закупающие у них кофе, например для обжарки и дальнейшей перепродажи. В общем кофейном импорте США долю в 52% заняли только три страны - одни из основных мировых производителей - Бразилия (1,96 миллиарда долларов), Колумбия (1,5 миллиарда), а также Швейцария (1,2 миллиарда). Кроме того, в десятку главных поставщиков кофе в Штаты по итогам прошлого года вошли производители: Гватемала (436,9 миллиона долларов), Гондурас (422,8 миллиона), Перу (367,9 миллиона), Вьетнам (355 миллионов), Мексика (343,5 миллиона), Индонезия (294,9 миллиона) и Канада (582 миллиона). На основании прошлогодних данных по импорту принятые Трампом пошлины в денежном выражении могут составить более 1,5 миллиарда долларов в год для поставок зерен кофе. Из них 945,8 миллиона приходятся на производителей кофе. Самые большие пошлины в денежном выражении придутся на Швейцарию - 365 миллионов долларов, Бразилию - 196,3 миллиона и Вьетнам - 163,3 миллиона. Также в топ-10 могут войти Колумбия (148,3 миллиона долларов), Канада (145,5 миллиона), Индонезия (94,4 миллиона), Мексика (85,9 миллиона), Гватемала (43,7 миллиона), Никарагуа (43,4 миллиона) и Гондурас (42,3 миллиона). Введение страной пошлин на ввоз иностранного товара обычно приводит к подорожанию продукции для конечного потребителя - импортеры напрямую переносят в цены свои дополнительные издержки. Один из самых известных примеров - тарифная война между США и Европой в начале 1960-х годов. Тогда Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) ввело 45-процентный тариф на курятину из США, что привело к моментальному скачку цен на нее на 40%, а затем и падению импорта более чем вдвое за год.

https://ria.ru/20250307/kofe-2003622444.html

https://ria.ru/20250205/ekspert-1997419385.html

сша

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экономика, сша, бразилия, колумбия, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт