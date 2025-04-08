https://ria.ru/20250408/kofe-2009929943.html

Бразилия нарастила поставки кофе в Россию почти в шесть раз

Бразилия нарастила поставки кофе в Россию почти в шесть раз - РИА Новости, 08.04.2025

Бразилия нарастила поставки кофе в Россию почти в шесть раз

Бразилия в марте увеличила экспорт кофе в Россию почти в шесть раз за год, следует из данных бразильской таможни, которые изучило РИА Новости. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T04:03:00+03:00

2025-04-08T04:03:00+03:00

2025-04-08T04:03:00+03:00

экономика

бразилия

россия

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998889079_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_695b14e15f49ecb3c3706268ae1a4082.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Бразилия в марте увеличила экспорт кофе в Россию почти в шесть раз за год, следует из данных бразильской таможни, которые изучило РИА Новости. Россия за первый месяц весны закупила у Бразилии кофе на 44,4 миллиона долларов против 7,5 миллиона долларов в марте прошлого года. Больше российские компании покупали бразильский кофе только дважды - в январе этого года и в октябре прошлого года. За три месяца Бразилия поставила на российский рынок на 135,6 миллиона долларов, что в 4,5 раза больше уровня января-марта прошлого года. Россия в марте была одним из крупнейших покупателей бразильского кофе, занимая восьмое место. Лидером была Германия, которая увеличила закупки втрое - до 273,2 миллиона долларов. Второе и третье место занимали США и Италия, при этом их закупки увеличились лишь на 29% - до 188,6 миллиона и 110 миллионов долларов соответственно.

https://ria.ru/20250408/tabak-2009926796.html

бразилия

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, бразилия, россия, германия