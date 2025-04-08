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Сын актрисы Кнушевицкой опроверг сообщения о ее госпитализации

Сын актрисы Кнушевицкой опроверг сообщения о ее госпитализации - РИА Новости, 08.04.2025

Сын актрисы Кнушевицкой опроверг сообщения о ее госпитализации

Сын заслуженной артистки РФ Марии Кнушевицкой Андрей Рапопорт в беседе с РИА Новости опроверг информацию о госпитализации матери из-за проблем с сердцем,... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T11:59:00+03:00

2025-04-08T11:59:00+03:00

2025-04-08T11:59:00+03:00

культура

россия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сын заслуженной артистки РФ Марии Кнушевицкой Андрей Рапопорт в беседе с РИА Новости опроверг информацию о госпитализации матери из-за проблем с сердцем, отметив, что с ней все нормально. Ранее в Telegram-канале Mash сообщалось, что состояние Кнушевицкой резко ухудшилось, якобы ей вызвали скорую. "Мягко говоря, не соответствует действительности. Мама, напротив, у меня сидит в данный момент. У нас народ изгаляется, как угодно. Как можно было пустить такую утку? Все нормально, жива-здорова", - сказал собеседник агентства. Кнушевицкой 91 год. С 1956 года она служит в Театре Моссовета. Снималась в фильмах "Живой труп", "Дело Сухово-Кобылина", "Со мною вот что происходит" и других.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, театр имени моссовета, театр, мария кнушевицкая, москва