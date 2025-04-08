https://ria.ru/20250408/khinshteyn-2010016938.html

Хинштейн оценил освобождение села Гуево в Курской области

Хинштейн оценил освобождение села Гуево в Курской области - РИА Новости, 08.04.2025

Хинштейн оценил освобождение села Гуево в Курской области

Разгром ВСУ в Курской области стал еще ближе, заявил врио губернатора Александр Хинштейн, комментируя освобождение села Гуево. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T13:45:00+03:00

2025-04-08T13:45:00+03:00

2025-04-08T13:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Разгром ВСУ в Курской области стал еще ближе, заявил врио губернатора Александр Хинштейн, комментируя освобождение села Гуево.Во вторник Минобороны РФ сообщило, что российская группировка "Север" освободила Гуево в Курской области, над населенным пунктом поднят флаг России."Час окончательного разгрома противника на Курской земле всё ближе! Верим в наших воинов, которые совсем скоро принесут нам долгожданную Победу!" - написал Хинштейн в Telegram-канале.В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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курская область