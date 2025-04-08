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Хинштейн оценил освобождение села Гуево в Курской области - РИА Новости, 08.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 08.04.2025 (обновлено: 13:50 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/khinshteyn-2010016938.html
Хинштейн оценил освобождение села Гуево в Курской области
Хинштейн оценил освобождение села Гуево в Курской области - РИА Новости, 08.04.2025
Хинштейн оценил освобождение села Гуево в Курской области
Разгром ВСУ в Курской области стал еще ближе, заявил врио губернатора Александр Хинштейн, комментируя освобождение села Гуево. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T13:45:00+03:00
2025-04-08T13:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Разгром ВСУ в Курской области стал еще ближе, заявил врио губернатора Александр Хинштейн, комментируя освобождение села Гуево.Во вторник Минобороны РФ сообщило, что российская группировка "Север" освободила Гуево в Курской области, над населенным пунктом поднят флаг России."Час окончательного разгрома противника на Курской земле всё ближе! Верим в наших воинов, которые совсем скоро принесут нам долгожданную Победу!" - написал Хинштейн в Telegram-канале.В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
Хинштейн оценил освобождение села Гуево в Курской области

Хинштейн: час окончательного разгрома ВСУ на курской земле все ближе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Разгром ВСУ в Курской области стал еще ближе, заявил врио губернатора Александр Хинштейн, комментируя освобождение села Гуево.
Во вторник Минобороны РФ сообщило, что российская группировка "Север" освободила Гуево в Курской области, над населенным пунктом поднят флаг России.
"Час окончательного разгрома противника на Курской земле всё ближе! Верим в наших воинов, которые совсем скоро принесут нам долгожданную Победу!" - написал Хинштейн в Telegram-канале.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская область
 
 
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