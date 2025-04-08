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Женщинам-предпринимателям вручат престижные премии на KazanForum 2025 - РИА Новости, 08.04.2025
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Республика Татарстан
 
17:23 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/kazanforum-2010078705.html
Женщинам-предпринимателям вручат престижные премии на KazanForum 2025
Женщинам-предпринимателям вручат престижные премии на KazanForum 2025 - РИА Новости, 08.04.2025
Женщинам-предпринимателям вручат престижные премии на KazanForum 2025
Премии "Halal Business Woman" и "Halal Charity Woman" вручат женщинам-предпринимателям и благотворителям в рамках деловой программы международного... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T17:23:00+03:00
2025-04-08T17:23:00+03:00
республика татарстан
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Премии "Halal Business Woman" и "Halal Charity Woman" вручат женщинам-предпринимателям и благотворителям в рамках деловой программы международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025", сообщил фонд "Росконгресс". "До 15 апреля 2025 года продолжается прием заявок на международные премии для женщин бизнеса в рамках женского трека деловой программы "KazanForum 2025". Главными целями премий являются содействие в достижении успеха, продвижение бизнес-проектов и личных брендов, имеющих ключевое значение для обеспечения прогресса в укреплении связей России и стран Организации исламского сотрудничества, а также благотворительных проектов, улучшающих жизни людей," - говорится в сообщении. Как уточнили в фонде, женщины, которые проявляют инновационные подходы к бизнесу и стремление к созданию качественных халяльных продуктов и услуг, могут получить премию "Halal Business Woman". Так, победительницей прошлого года стала дизайнер из Катара Манджулакшми Бхаратан. Еще одна премия, которую будут вручать в рамках форума, - "Halal Charity Woman", она выдается за достижения в сфере благотворительности. В прошлом году ее получила первый вице-президент международной ассоциации общественных благотворительных фондов "МАМА" Юлия Клепикова-Бабич. "Международное признание на полях форума женских инициатив, реализованных проектов – это, в том числе, демонстрация дружественных подходов России к сближению с исламским миром через общие ценности на благо глобального общества. В перспективе женский форум даст основу для совместных международных достижений", – цитирует пресс-служба "Росконгресса" слова руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной. ХVI Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" пройдет с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
https://ria.ru/20250404/roskongress-2009271258.html
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россия, казань, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Женщинам-предпринимателям вручат престижные премии на KazanForum 2025

Женщинам-предпринимателям и благотворителям вручат премии на KazanForum 2025

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Премии "Halal Business Woman" и "Halal Charity Woman" вручат женщинам-предпринимателям и благотворителям в рамках деловой программы международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025", сообщил фонд "Росконгресс".
"До 15 апреля 2025 года продолжается прием заявок на международные премии для женщин бизнеса в рамках женского трека деловой программы "KazanForum 2025". Главными целями премий являются содействие в достижении успеха, продвижение бизнес-проектов и личных брендов, имеющих ключевое значение для обеспечения прогресса в укреплении связей России и стран Организации исламского сотрудничества, а также благотворительных проектов, улучшающих жизни людей," - говорится в сообщении.
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Как уточнили в фонде, женщины, которые проявляют инновационные подходы к бизнесу и стремление к созданию качественных халяльных продуктов и услуг, могут получить премию "Halal Business Woman". Так, победительницей прошлого года стала дизайнер из Катара Манджулакшми Бхаратан.
Еще одна премия, которую будут вручать в рамках форума, - "Halal Charity Woman", она выдается за достижения в сфере благотворительности. В прошлом году ее получила первый вице-президент международной ассоциации общественных благотворительных фондов "МАМА" Юлия Клепикова-Бабич.
"Международное признание на полях форума женских инициатив, реализованных проектов – это, в том числе, демонстрация дружественных подходов России к сближению с исламским миром через общие ценности на благо глобального общества. В перспективе женский форум даст основу для совместных международных достижений", – цитирует пресс-служба "Росконгресса" слова руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной.
ХVI Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" пройдет с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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