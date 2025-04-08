https://ria.ru/20250408/jaroslavl-2010120234.html

В Ярославле поступят в продажу одноразовые проездные

В Ярославле поступят в продажу одноразовые проездные - РИА Новости, 08.04.2025

В Ярославле поступят в продажу одноразовые проездные

Одноразовые проездные на общественный транспорт поступят в продажу в Ярославле в апреле, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T21:54:00+03:00

2025-04-08T21:54:00+03:00

2025-04-08T21:54:00+03:00

ярославская область

ярославль

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Одноразовые проездные на общественный транспорт поступят в продажу в Ярославле в апреле, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Пресс-служба правительства Ярославской области сообщает, что вопрос одноразовых проездных обсудили в ходе оперативного совещания в правительстве региона, которое провел губернатор Михаил Евраев. "После тестирования в Ярославле поступят в продажу проездные билеты на одну, две и пять поездок. С апреля расширили возможности оплаты в транспорте для жителей областного центра и Рыбинска. Сейчас за поездку можно заплатить через мобильное приложение "Ярославская область. Транспорт", а также через новые сервисы 2ГИС и "Яндекс Go", - цитирует пресс-служба Евраева. Губернатор подчеркнул, что Ярославская область первой в стране реализовала такой проект в партнерстве с "Яндексом". По данным областного правительства, в настоящее время завершаются тестовые испытания проездных. Помимо приложений, как отмечают в областном правительстве, оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью транспортной "ЯКарты", проездных билетов, банковских карт "Мир", Visa и Mastercard, с помощью смартфона по технологии NFC, а также персонифицированными электронными транспортными картами для льготных категорий граждан. Евраев также рассказал, что оплатить проезд можно будет и при помощи "Карты жителя Ярославской области". "Тестирование "Карты жителя" по транспортному направлению начнется в мае, а потом постепенно подключим к ней и другие социально значимые блоки, связанные со льготами, посещением учреждений культуры. Кроме того, держатели карты смогут получать скидки и бонусы от партнеров проекта", – сообщил губернатор.

https://ria.ru/20241114/yaroslavl-1983846739.html

https://ria.ru/20240826/ostanovki-1968441336.html

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ярославль, михаил евраев