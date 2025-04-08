https://ria.ru/20250408/japonija-2010059731.html

В Японии заявили о готовности участия в помощи Украине со стороны НАТО

В Японии заявили о готовности участия в помощи Украине со стороны НАТО - РИА Новости, 08.04.2025

В Японии заявили о готовности участия в помощи Украине со стороны НАТО

Япония готова участвовать в деятельности НАТО по оказанию помощи Украине в виде проведения военных учений и в поставках оборудования, заявил министр обороны... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T16:37:00+03:00

2025-04-08T16:37:00+03:00

2025-04-08T16:37:00+03:00

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ТОКИО, 8 апр - РИА Новости. Япония готова участвовать в деятельности НАТО по оказанию помощи Украине в виде проведения военных учений и в поставках оборудования, заявил министр обороны Японии Гэн Накатани на встрече с генеральным секретарем организации Марком Рютте. Накатани, чьи слова приводит агентство Киодо, также отметил, что "ситуация по обеспечению безопасности вокруг Японии становится всё жестче". Стороны подтвердили намерение продвигать сотрудничество в рамках "Плана индивидуального партнерства Японии и НАТО (ITPP)" в области космического и киберпространства, а также в области противодействия ложной информации. До встречи с Накатани Рютте посетил базу военно-морских сил самообороны Йокосука в соседней с Токио префектуре Канагава, поднялся на новейший японский фрегат "Могами" и выслушал объяснения военнослужащих относительно подводных беспилотников, которые занимаются поиском мин. Во время посещения базы он коснулся ситуации вокруг Тайваня и заявил, что внимательно следит за ней, заявив, что, по его мнению, там "есть откровенно тревожные признаки". Он также выразил желание продвигать сотрудничество НАТО и Японии в области военной промышленности. В среду состоится встреча Рютте с премьер-министром Японии Сигэру Исибой.

https://ria.ru/20250321/ukraina-2006349760.html

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в мире, япония, украина, токио, гэн накатани, марк рютте, сигэру исиба, нато