Рейтинг@Mail.ru
В Японии заявили о готовности участия в помощи Украине со стороны НАТО - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/japonija-2010059731.html
В Японии заявили о готовности участия в помощи Украине со стороны НАТО
В Японии заявили о готовности участия в помощи Украине со стороны НАТО - РИА Новости, 08.04.2025
В Японии заявили о готовности участия в помощи Украине со стороны НАТО
Япония готова участвовать в деятельности НАТО по оказанию помощи Украине в виде проведения военных учений и в поставках оборудования, заявил министр обороны... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T16:37:00+03:00
2025-04-08T16:37:00+03:00
в мире
япония
украина
токио
гэн накатани
марк рютте
сигэру исиба
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_0:253:2481:1648_1920x0_80_0_0_30209e8c59b422dbc1b84a70e397a448.jpg
ТОКИО, 8 апр - РИА Новости. Япония готова участвовать в деятельности НАТО по оказанию помощи Украине в виде проведения военных учений и в поставках оборудования, заявил министр обороны Японии Гэн Накатани на встрече с генеральным секретарем организации Марком Рютте. Накатани, чьи слова приводит агентство Киодо, также отметил, что "ситуация по обеспечению безопасности вокруг Японии становится всё жестче". Стороны подтвердили намерение продвигать сотрудничество в рамках "Плана индивидуального партнерства Японии и НАТО (ITPP)" в области космического и киберпространства, а также в области противодействия ложной информации. До встречи с Накатани Рютте посетил базу военно-морских сил самообороны Йокосука в соседней с Токио префектуре Канагава, поднялся на новейший японский фрегат "Могами" и выслушал объяснения военнослужащих относительно подводных беспилотников, которые занимаются поиском мин. Во время посещения базы он коснулся ситуации вокруг Тайваня и заявил, что внимательно следит за ней, заявив, что, по его мнению, там "есть откровенно тревожные признаки". Он также выразил желание продвигать сотрудничество НАТО и Японии в области военной промышленности. В среду состоится встреча Рютте с премьер-министром Японии Сигэру Исибой.
https://ria.ru/20250321/ukraina-2006349760.html
япония
украина
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_54:0:2251:1648_1920x0_80_0_0_eb73d7a6c13a2bf988c7691efe5c2714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, украина, токио, гэн накатани, марк рютте, сигэру исиба, нато
В мире, Япония, Украина, Токио, Гэн Накатани, Марк Рютте, Сигэру Исиба, НАТО
В Японии заявили о готовности участия в помощи Украине со стороны НАТО

Япония готова участвовать в деятельности НАТО по оказанию помощи Украине

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 8 апр - РИА Новости. Япония готова участвовать в деятельности НАТО по оказанию помощи Украине в виде проведения военных учений и в поставках оборудования, заявил министр обороны Японии Гэн Накатани на встрече с генеральным секретарем организации Марком Рютте.
Накатани, чьи слова приводит агентство Киодо, также отметил, что "ситуация по обеспечению безопасности вокруг Японии становится всё жестче".
Стороны подтвердили намерение продвигать сотрудничество в рамках "Плана индивидуального партнерства Японии и НАТО (ITPP)" в области космического и киберпространства, а также в области противодействия ложной информации.
До встречи с Накатани Рютте посетил базу военно-морских сил самообороны Йокосука в соседней с Токио префектуре Канагава, поднялся на новейший японский фрегат "Могами" и выслушал объяснения военнослужащих относительно подводных беспилотников, которые занимаются поиском мин. Во время посещения базы он коснулся ситуации вокруг Тайваня и заявил, что внимательно следит за ней, заявив, что, по его мнению, там "есть откровенно тревожные признаки". Он также выразил желание продвигать сотрудничество НАТО и Японии в области военной промышленности.
В среду состоится встреча Рютте с премьер-министром Японии Сигэру Исибой.
Владимир Зеленский в военном аэропорту Мельсбрук - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
"Великолепные ВВС": в Японии неожиданно высмеяли Украину
21 марта, 03:01
 
В миреЯпонияУкраинаТокиоГэн НакатаниМарк РюттеСигэру ИсибаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала