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Война, о которой умалчивают: как СССР вторгся в Иран

Война, о которой умалчивают: как СССР вторгся в Иран - РИА Новости, 08.04.2025

Война, о которой умалчивают: как СССР вторгся в Иран

Эту историю старались не афишировать во времена СССР. В самый разгар боевых действий в Афганистане советские войска вторглись на территорию Ирана. Случилось все РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T18:19:00+03:00

2025-04-08T18:19:00+03:00

2025-04-08T18:19:00+03:00

безопасность

иран

афганистан

ссср

главное разведывательное управление рф

воздушно-десантные войска россии

ми-8 амтш

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Вадим Минеев. Эту историю старались не афишировать во времена СССР. В самый разгар боевых действий в Афганистане советские войска вторглись на территорию Ирана. Случилось все в апреле 1982 года.В воздух были подняты иранские самолеты и в конечном итоге Москве пришлось извиняться перед Тегераном.Цель — база моджахедов и 10 тонн опиумаВ середине марта 1982 года Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил СССР решило провести рейд и уничтожить крупную базу моджахедов в Рабати-Джали, на самом юге Афганистана — на стыке границ с Пакистаном и Ираном.ГРУ точно знало, что на базу завезена крупная партия опиума-сырца в районе 10 тонн. Не секрет, что моджахеды активно торговали наркотиками.Плюс разведка узнала, что на базе видели пару десятков загадочных ящиков с длинными трубами, вероятнее всего, с переносными зенитно-ракетными комплексами, причинявшими много головной боли советским вертолетчикам.В операции по уничтожению базы решили задействовать батальон ВДВ, две десантно-штурмовые роты, одну мотострелковую и еще одну роту СпН ГРУ, а также 19 тяжелых многоцелевых вертолетов Ми-6 и 61 вертолет Ми-8, которые усилили вооружением и боезапасом. На всех вертолетах были спрятаны красные звезды и бортовые номера.Командовать операцией поручили заместителю командующего ВВС 40-й армии полковнику Владимиру Апрелкину. Координировал с воздуха действиями авиации и десанта генерал-майор Анатолий Табунщиков.Иранский завод вместо базыВо время подлета вертолетов с десантом к цели резко испортилась видимость из-за начавшейся пыльной бури.Хотя пилотам вертолетов ориентиры на земле напоминали те, что описывали разведданные — три кишлака, речка, мост, но постепенно становилось понятно, что-то не правильно. Асфальтовая дорога, рядом линия телеграфных столбов, которые в Афганистане, скорее всего, сломали бы и спилили на дрова.Своими сомнениями штурман вертолета, на котором летел командующий операцией полковник Апрелкин, поделился с командиром. Но тот приказал продолжать полет.Вскоре на горизонте все заметили постройки, сильно напоминающие перевалочную базу моджахедов — была видна даже вышка охраны."С генералом связались, он говорит — сматывайтесь"Прошла высадка десанта и начался обстрел построек из минометов. Однако быстро выяснилось, что это никакая не база моджахедов, а иранский асфальтовый завод. К счастью, большинства рабочих еще не было на месте, было раннее утро. Но погибли двое иранских полицейских-охранников.Десантник Владимир Нагибин позже вспоминал: "Сначала по ошибке забросили в Иран. Мы уже какой-то завод собрались долбить. Поймали двоих духов, попинали, они: "Иран-Иран". Переводчика позвали — иранские рабочие. С генералом связались, он говорит — сматывайтесь. Там границы вообще нет".Командование, поняв ошибку, срочно приказало сворачиваться и уходить обратно в Афганистан. Но в воздухе уже слышался рев самолетных двигателей иранских "Фантомов"."В ответ огонь не открывать"Иранские военные среагировали оперативно, чему способствовала идущая на тот момент война Ирана с Ираком. ВС Ирана находились в состоянии постоянной боевой готовности.Пилоты "Фантомов" выпустили по советским вертолетам две американские ракеты. Одна взорвалась, попав в землю, другая и вовсе оказалась бракованной — упала и развалилась.Генерал-майор Табунщиков приказал советским истребителям ни в коем случае не открывать ответный огонь. Дело в том, что сбитый иранский самолет сильно усложнил бы и так непростую ситуацию.На земле десантники начали палить по иранским самолетам из всего, что было под рукой, использовали даже гранатометы. Метким пулеметным огнем удалось повредить один из самолетов. В итоге пара "Фантомов" ушла на аэродром.Однако вскоре появились еще два иранских "Фантома" и начали бить по советскому десанту ракетами и обстреливая стоявшие вертолеты десантников из шестиствольных пушек.К месту случайного вторжения уже подходил и иранский мотопехотный батальон при танках и бронемашинах. Но до столкновения с ним дело не дошло, десант уже покидал место инцидента.Пришлось извинятьсяМИД Ирана успел направить ноту протеста Советскому Союзу уже во время начавшегося боестолкновения.Часть десантников была вынуждена уходить по земле, остальных эвакуировали на оставшихся вертолетах. Два вертолета иранские истребители все же сумели повредить.К сожалению, моджахеды узнали о промашке советского десанта и смогли вывезти из Рабати-Джали большую часть опиума и грузов. Через несколько часов десант перебросили на территорию Афганистана и к концу дня с базой моджахедов было покончено.СССР принес Ирану официальные извинения, а семьям погибших полицейских назначили пенсии, компенсировали и разрушения на заводе. Инцидент удалось довольно быстро замять, и отношения между двумя странами сильно не пострадали.

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безопасность, иран, афганистан, ссср, главное разведывательное управление рф, воздушно-десантные войска россии, ми-8 амтш