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Китай поддержал проведение Россией трехсторонних консультаций по Ирану - РИА Новости, 08.04.2025
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09:44 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/iran-2009953360.html
Китай поддержал проведение Россией трехсторонних консультаций по Ирану
Китай поддержал проведение Россией трехсторонних консультаций по Ирану - РИА Новости, 08.04.2025
Китай поддержал проведение Россией трехсторонних консультаций по Ирану
Китай поддерживает проведение Россией трехсторонних консультаций по иранской ядерной проблеме в Москве, заявил на брифинге во вторник официальный представитель... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T09:44:00+03:00
2025-04-08T09:44:00+03:00
в мире
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ПЕКИН, 8 апр – РИА новости. Китай поддерживает проведение Россией трехсторонних консультаций по иранской ядерной проблеме в Москве, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Консультации РФ, КНР и Ирана по иранской ядерной проблеме пройдут в Москве на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении достичь сделки с Тегераном по этому вопросу путем переговоров или ждать "невиданных ранее бомбардировок". "Мы поддерживаем проведение Россией данных трехсторонних консультаций на уровне экспертов и ее усилия по содействию политико-дипломатическому урегулированию иранской ядерной проблемы", - сказал Линь Цзянь. Дипломат отметил, что Китай убежден в том, что решение иранской ядерной проблемы политическими и дипломатическими средствами является единственно верным вариантом. Как сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова, переговоры пройдут 8 апреля. Посол Ирана в Москве Казем Джалали уточнил агентству IRNA, что консультации состоятся на экспертном уровне. Россия, Китай и Иран уже проводили дискуссии по ядерной сделке: в Пекине в середине марта состоялись переговоры на уровне заместителей министров иностранных дел. Параллельно с этим идет переговорный процесс Ирана с другими участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - с "евротройкой" (Британия, Франция, Германия) Иран общался в феврале и в конце марта. Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, отмечая, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, США же намерены не допустить этого. Представители исполнительной власти Ирана, несмотря на призывы ряда депутатов обрести средства ядерного сдерживания, заявляли, что Тегеран не планирует создавать ядерное оружие.
https://ria.ru/20250403/tramp-2008975779.html
https://ria.ru/20250408/iran-2009923982.html
https://ria.ru/20250117/vybor-1994036478.html
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в мире, иран, китай, россия, дональд трамп, мария захарова, казем джалали
В мире, Иран, Китай, Россия, Дональд Трамп, Мария Захарова, Казем Джалали
Китай поддержал проведение Россией трехсторонних консультаций по Ирану

МИД КНР поддержал проведение РФ трехсторонних консультаций по Ирану в Москве

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 апр – РИА новости. Китай поддерживает проведение Россией трехсторонних консультаций по иранской ядерной проблеме в Москве, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Консультации РФ, КНР и Ирана по иранской ядерной проблеме пройдут в Москве на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении достичь сделки с Тегераном по этому вопросу путем переговоров или ждать "невиданных ранее бомбардировок".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Трамп на развилке: закончить войну или развязать новую
3 апреля, 08:00
"Мы поддерживаем проведение Россией данных трехсторонних консультаций на уровне экспертов и ее усилия по содействию политико-дипломатическому урегулированию иранской ядерной проблемы", - сказал Линь Цзянь.
Дипломат отметил, что Китай убежден в том, что решение иранской ядерной проблемы политическими и дипломатическими средствами является единственно верным вариантом.
Как сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова, переговоры пройдут 8 апреля. Посол Ирана в Москве Казем Джалали уточнил агентству IRNA, что консультации состоятся на экспертном уровне.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
СМИ: Трамп хочет очернить Иран словами о прямых переговорах с Тегераном
00:50
Россия, Китай и Иран уже проводили дискуссии по ядерной сделке: в Пекине в середине марта состоялись переговоры на уровне заместителей министров иностранных дел. Параллельно с этим идет переговорный процесс Ирана с другими участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - с "евротройкой" (Британия, Франция, Германия) Иран общался в феврале и в конце марта.
Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, отмечая, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, США же намерены не допустить этого. Представители исполнительной власти Ирана, несмотря на призывы ряда депутатов обрести средства ядерного сдерживания, заявляли, что Тегеран не планирует создавать ядерное оружие.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Москва и Тегеран сделали свой выбор
17 января, 08:00
 
В миреИранКитайРоссияДональд ТрампМария ЗахароваКазем Джалали
 
 
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