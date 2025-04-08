Китай поддержал проведение Россией трехсторонних консультаций по Ирану
МИД КНР поддержал проведение РФ трехсторонних консультаций по Ирану в Москве
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 апр – РИА новости. Китай поддерживает проведение Россией трехсторонних консультаций по иранской ядерной проблеме в Москве, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
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"Мы поддерживаем проведение Россией данных трехсторонних консультаций на уровне экспертов и ее усилия по содействию политико-дипломатическому урегулированию иранской ядерной проблемы", - сказал Линь Цзянь.
Дипломат отметил, что Китай убежден в том, что решение иранской ядерной проблемы политическими и дипломатическими средствами является единственно верным вариантом.
Как сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова, переговоры пройдут 8 апреля. Посол Ирана в Москве Казем Джалали уточнил агентству IRNA, что консультации состоятся на экспертном уровне.
Россия, Китай и Иран уже проводили дискуссии по ядерной сделке: в Пекине в середине марта состоялись переговоры на уровне заместителей министров иностранных дел. Параллельно с этим идет переговорный процесс Ирана с другими участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - с "евротройкой" (Британия, Франция, Германия) Иран общался в феврале и в конце марта.
Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, отмечая, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, США же намерены не допустить этого. Представители исполнительной власти Ирана, несмотря на призывы ряда депутатов обрести средства ядерного сдерживания, заявляли, что Тегеран не планирует создавать ядерное оружие.
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