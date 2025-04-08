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СМИ: Трамп хочет очернить Иран словами о прямых переговорах с Тегераном - РИА Новости, 08.04.2025
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00:50 08.04.2025 (обновлено: 09:57 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/iran-2009923982.html
СМИ: Трамп хочет очернить Иран словами о прямых переговорах с Тегераном
СМИ: Трамп хочет очернить Иран словами о прямых переговорах с Тегераном - РИА Новости, 08.04.2025
СМИ: Трамп хочет очернить Иран словами о прямых переговорах с Тегераном
Иранское агентство Nour News в понедельник вечером опубликовало статью в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о проведении прямых переговоров с... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T00:50:00+03:00
2025-04-08T09:57:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
али хаменеи
масуд пезешкиан
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 8 апр - РИА Новости. Иранское агентство Nour News в понедельник вечером опубликовало статью в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о проведении прямых переговоров с Ираном, в котором заявило, что такой шаг Вашингтона является продуманной и сложной информационной и психологической операцией для очернения Тегерана в глазах мирового сообщества. Ранее Трамп в ходе встречи с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху заявил, что США и Иран ведут прямые переговоры по иранской ядерной программе. "Недавние заявления Дональда Трампа о проведении прямой встречи с иранскими официальными лицами вызвали широкий резонанс… Представитель МИД Ирана ранее заявлял, что прямые переговоры (с Вашингтоном - ред.) не ведутся, а если и состоятся, то только при посредниках. Такое действие Трампа можно рассматривать как часть психологической и информационной игры, направленной на то, чтобы представить США как сторону, стремящуюся к переговорам, и переложить бремя ответственности за отсутствие диалога на Иран", - следует из сообщения иранского агентства Nour News. Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250407/tramp-2009917282.html
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сша
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в мире, иран, сша, дональд трамп, али хаменеи, масуд пезешкиан, тегеран (город)
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Масуд Пезешкиан, Тегеран (город)
СМИ: Трамп хочет очернить Иран словами о прямых переговорах с Тегераном

Nour News: Трамп хочет очернить Иран словами о прямых переговорах с Тегераном

© Getty Images / Kevin DietschПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Getty Images / Kevin Dietsch
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
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ТЕГЕРАН, 8 апр - РИА Новости. Иранское агентство Nour News в понедельник вечером опубликовало статью в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о проведении прямых переговоров с Ираном, в котором заявило, что такой шаг Вашингтона является продуманной и сложной информационной и психологической операцией для очернения Тегерана в глазах мирового сообщества.
Ранее Трамп в ходе встречи с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху заявил, что США и Иран ведут прямые переговоры по иранской ядерной программе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Трамп предупредил о большой опасности, в которой может оказаться Иран
Вчера, 23:05
"Недавние заявления Дональда Трампа о проведении прямой встречи с иранскими официальными лицами вызвали широкий резонанс… Представитель МИД Ирана ранее заявлял, что прямые переговоры (с Вашингтоном - ред.) не ведутся, а если и состоятся, то только при посредниках. Такое действие Трампа можно рассматривать как часть психологической и информационной игры, направленной на то, чтобы представить США как сторону, стремящуюся к переговорам, и переложить бремя ответственности за отсутствие диалога на Иран", - следует из сообщения иранского агентства Nour News.
Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно.
В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Глава МИД Ирана прокомментировал угрозы Трампа из-за ядерной программы
2 апреля, 02:37
Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Трамп считает, что Иран на самом деле хочет наладить диалог с США
4 апреля, 01:12
 
В миреИранСШАДональд ТрампАли ХаменеиМасуд ПезешкианТегеран (город)
 
 
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