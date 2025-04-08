СМИ: Трамп хочет очернить Иран словами о прямых переговорах с Тегераном
Nour News: Трамп хочет очернить Иран словами о прямых переговорах с Тегераном
© Getty Images / Kevin DietschПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
© Getty Images / Kevin Dietsch
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
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ТЕГЕРАН, 8 апр - РИА Новости. Иранское агентство Nour News в понедельник вечером опубликовало статью в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о проведении прямых переговоров с Ираном, в котором заявило, что такой шаг Вашингтона является продуманной и сложной информационной и психологической операцией для очернения Тегерана в глазах мирового сообщества.
"Недавние заявления Дональда Трампа о проведении прямой встречи с иранскими официальными лицами вызвали широкий резонанс… Представитель МИД Ирана ранее заявлял, что прямые переговоры (с Вашингтоном - ред.) не ведутся, а если и состоятся, то только при посредниках. Такое действие Трампа можно рассматривать как часть психологической и информационной игры, направленной на то, чтобы представить США как сторону, стремящуюся к переговорам, и переложить бремя ответственности за отсутствие диалога на Иран", - следует из сообщения иранского агентства Nour News.
Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно.
В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.