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Госдума приняла закон о запрете на участие иноагентов в образовании - РИА Новости, 08.04.2025
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14:38 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/inoagenty-2010033566.html
Госдума приняла закон о запрете на участие иноагентов в образовании
Госдума приняла закон о запрете на участие иноагентов в образовании - РИА Новости, 08.04.2025
Госдума приняла закон о запрете на участие иноагентов в образовании
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении в РФ. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:38:00+03:00
2025-04-08T14:38:00+03:00
общество
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении в РФ. Законом запрещается иноагентам осуществлять просветительскую деятельность для всех граждан в РФ, при этом если образовательная организация будет признана иноагентом, действие ее лицензии должно быть прекращено. Также иностранные агенты и организации, признанные таковыми, не смогут осуществлять просветительскую и образовательную деятельность соответственно. Законом предполагает, что лицензирующий орган принимает решение о возврате соискателю лицензии или лицензиату заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата наряду с установленными законодательством РФ о лицензировании отдельных видов деятельности случаями при наличии у соискателя статуса иноагента. При этом предлагается установить, что иноагент не сможет осуществлять педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Также вводится запрет иноагентам получать статус социально ориентированных некоммерческих организаций и запрет получать муниципальную поддержку. Законом также предлагается запретить иноагентам входить в составы органов управления госкорпораций. Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, на сегодняшний день в реестр иноагентов включено более 50 лиц, которые работают в сфере образования. По его словам, инициатива решает задачи по защите суверенитета России.
https://ria.ru/20250408/rossiya-2010023531.html
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, образование - общество
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Образование - Общество
Госдума приняла закон о запрете на участие иноагентов в образовании

ГД приняла закон о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на Охотном ряду
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении в РФ.
Законом запрещается иноагентам осуществлять просветительскую деятельность для всех граждан в РФ, при этом если образовательная организация будет признана иноагентом, действие ее лицензии должно быть прекращено.
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Также иностранные агенты и организации, признанные таковыми, не смогут осуществлять просветительскую и образовательную деятельность соответственно.
Законом предполагает, что лицензирующий орган принимает решение о возврате соискателю лицензии или лицензиату заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата наряду с установленными законодательством РФ о лицензировании отдельных видов деятельности случаями при наличии у соискателя статуса иноагента. При этом предлагается установить, что иноагент не сможет осуществлять педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.
Также вводится запрет иноагентам получать статус социально ориентированных некоммерческих организаций и запрет получать муниципальную поддержку.
Законом также предлагается запретить иноагентам входить в составы органов управления госкорпораций.
Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, на сегодняшний день в реестр иноагентов включено более 50 лиц, которые работают в сфере образования. По его словам, инициатива решает задачи по защите суверенитета России.
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