https://ria.ru/20250408/inoagenty-2010033566.html

Госдума приняла закон о запрете на участие иноагентов в образовании

Госдума приняла закон о запрете на участие иноагентов в образовании - РИА Новости, 08.04.2025

Госдума приняла закон о запрете на участие иноагентов в образовании

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении в РФ. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:38:00+03:00

2025-04-08T14:38:00+03:00

2025-04-08T14:38:00+03:00

общество

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении в РФ. Законом запрещается иноагентам осуществлять просветительскую деятельность для всех граждан в РФ, при этом если образовательная организация будет признана иноагентом, действие ее лицензии должно быть прекращено. Также иностранные агенты и организации, признанные таковыми, не смогут осуществлять просветительскую и образовательную деятельность соответственно. Законом предполагает, что лицензирующий орган принимает решение о возврате соискателю лицензии или лицензиату заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата наряду с установленными законодательством РФ о лицензировании отдельных видов деятельности случаями при наличии у соискателя статуса иноагента. При этом предлагается установить, что иноагент не сможет осуществлять педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Также вводится запрет иноагентам получать статус социально ориентированных некоммерческих организаций и запрет получать муниципальную поддержку. Законом также предлагается запретить иноагентам входить в составы органов управления госкорпораций. Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, на сегодняшний день в реестр иноагентов включено более 50 лиц, которые работают в сфере образования. По его словам, инициатива решает задачи по защите суверенитета России.

https://ria.ru/20250408/rossiya-2010023531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, образование - общество