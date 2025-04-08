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Володин отметил важность принятия законов о противодействии иноагентам - РИА Новости, 08.04.2025
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14:20 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/inoagenty-2010027890.html
Володин отметил важность принятия законов о противодействии иноагентам
Володин отметил важность принятия законов о противодействии иноагентам - РИА Новости, 08.04.2025
Володин отметил важность принятия законов о противодействии иноагентам
Принятие законов о противодействии иноагентам очень важно в ситуации с активностью недружественных государств, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:20:00+03:00
2025-04-08T14:20:00+03:00
россия
вячеслав володин
госдума рф
международный уголовный суд
общество
иноагенты
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Принятие законов о противодействии иноагентам очень важно в ситуации с активностью недружественных государств, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума во вторник на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о признании иноагентами тех, кто содействует международным организациям, в которых не участвует РФ. Законом предлагается признавать иноагентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не участвует РФ (например, Международный уголовный суд) или иностранных госорганов, если они направлены против безопасности России. Такой же статус предлагается распространить на тех, кто вовлекает граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против государства, распространение сообщений и материалов и участие в их создании. "Весь блок законопроектов... это очень важно, особенно, в ситуации, связанной с вызовами и активностью недружественных государств. Вы видите, как они действуют через возможности некоммерческих организаций, через тех, кто выехал из страны. И, конечно, в этой связи мы должны с вами сделать все для того, чтобы исключить несовершенства нашего законодательства", - сказал он на пленарном заседании Госдумы. Володин добавил, что принятие данных законопроектов направлено на сохранение суверенитета страны, кроме того, они обеспечивают защиту безопасности России.
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россия, вячеслав володин, госдума рф, международный уголовный суд, общество, иноагенты
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Международный уголовный суд, Общество, иноагенты
Володин отметил важность принятия законов о противодействии иноагентам

Володин назвал принятие законов о противодействии иноагентам очень важным

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Принятие законов о противодействии иноагентам очень важно в ситуации с активностью недружественных государств, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума во вторник на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о признании иноагентами тех, кто содействует международным организациям, в которых не участвует РФ. Законом предлагается признавать иноагентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не участвует РФ (например, Международный уголовный суд) или иностранных госорганов, если они направлены против безопасности России. Такой же статус предлагается распространить на тех, кто вовлекает граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против государства, распространение сообщений и материалов и участие в их создании.
«
"Весь блок законопроектов... это очень важно, особенно, в ситуации, связанной с вызовами и активностью недружественных государств. Вы видите, как они действуют через возможности некоммерческих организаций, через тех, кто выехал из страны. И, конечно, в этой связи мы должны с вами сделать все для того, чтобы исключить несовершенства нашего законодательства", - сказал он на пленарном заседании Госдумы.
Володин добавил, что принятие данных законопроектов направлено на сохранение суверенитета страны, кроме того, они обеспечивают защиту безопасности России.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФМеждународный уголовный судОбществоиноагенты
 
 
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