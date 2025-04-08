Володин отметил важность принятия законов о противодействии иноагентам
Володин назвал принятие законов о противодействии иноагентам очень важным
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Принятие законов о противодействии иноагентам очень важно в ситуации с активностью недружественных государств, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума во вторник на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о признании иноагентами тех, кто содействует международным организациям, в которых не участвует РФ. Законом предлагается признавать иноагентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не участвует РФ (например, Международный уголовный суд) или иностранных госорганов, если они направлены против безопасности России. Такой же статус предлагается распространить на тех, кто вовлекает граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против государства, распространение сообщений и материалов и участие в их создании.
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"Весь блок законопроектов... это очень важно, особенно, в ситуации, связанной с вызовами и активностью недружественных государств. Вы видите, как они действуют через возможности некоммерческих организаций, через тех, кто выехал из страны. И, конечно, в этой связи мы должны с вами сделать все для того, чтобы исключить несовершенства нашего законодательства", - сказал он на пленарном заседании Госдумы.
Володин добавил, что принятие данных законопроектов направлено на сохранение суверенитета страны, кроме того, они обеспечивают защиту безопасности России.