Госдума приняла закон об иноагентах, помогающих международным организациям
ГД приняла закон об иноагентах, помогающих международным организациям против РФ
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о признании иноагентами тех, кто содействует международным организациям, в которых не участвует РФ.
Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя, руководитель рабочей группы по подготовке данных инициатив Ирина Яровая, руководители фракций "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, а также депутаты этих фракций, в общей сложности 400 парламентариев.
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Законом предлагается признавать иноагентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не участвует РФ (например, Международный уголовный суд) или иностранных госорганов, если они направлены против безопасности России. Такой же статус предлагается распространить на тех, кто вовлекает граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против государства, распространение сообщений и материалов и участие в их создании.
Яровая отмечала, что Государственная Дума действует консолидировано и сплоченно, как и "весь многонациональный народ РФ, как российские солдаты и офицеры, президент РФ в защиту прошлого, настоящего и будущего России". По ее словам, все предлагаемые решения - это установление законом неотвратимости ответственности для тех, кто совершает преступления, направленные против каждого гражданина страны, безопасности жизни и благополучия России.
В свою очередь, Володин заявлял, что принятие законопроекта позволит защитить Россию и её граждан от вмешательства со стороны недружественных государств и пресечь преступления, направленные на подрыв основ конституционного строя, обороноспособности и безопасности России.
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