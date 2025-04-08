https://ria.ru/20250408/inoagenty-2010015850.html

Госдума приняла закон об иноагентах, помогающих международным организациям

Госдума приняла закон об иноагентах, помогающих международным организациям - РИА Новости, 08.04.2025

Госдума приняла закон об иноагентах, помогающих международным организациям

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о признании иноагентами тех, кто содействует международным организациям, в... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T13:42:00+03:00

2025-04-08T13:42:00+03:00

2025-04-08T13:44:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о признании иноагентами тех, кто содействует международным организациям, в которых не участвует РФ.Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя, руководитель рабочей группы по подготовке данных инициатив Ирина Яровая, руководители фракций "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, а также депутаты этих фракций, в общей сложности 400 парламентариев.Законом предлагается признавать иноагентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не участвует РФ (например, Международный уголовный суд) или иностранных госорганов, если они направлены против безопасности России. Такой же статус предлагается распространить на тех, кто вовлекает граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против государства, распространение сообщений и материалов и участие в их создании.Яровая отмечала, что Государственная Дума действует консолидировано и сплоченно, как и "весь многонациональный народ РФ, как российские солдаты и офицеры, президент РФ в защиту прошлого, настоящего и будущего России". По ее словам, все предлагаемые решения - это установление законом неотвратимости ответственности для тех, кто совершает преступления, направленные против каждого гражданина страны, безопасности жизни и благополучия России.В свою очередь, Володин заявлял, что принятие законопроекта позволит защитить Россию и её граждан от вмешательства со стороны недружественных государств и пресечь преступления, направленные на подрыв основ конституционного строя, обороноспособности и безопасности России.

https://ria.ru/20250404/britaniya-2009181789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, единая россия, кпрф