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Госдума приняла закон об иноагентах, помогающих международным организациям - РИА Новости, 08.04.2025
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13:42 08.04.2025 (обновлено: 13:44 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/inoagenty-2010015850.html
Госдума приняла закон об иноагентах, помогающих международным организациям
Госдума приняла закон об иноагентах, помогающих международным организациям - РИА Новости, 08.04.2025
Госдума приняла закон об иноагентах, помогающих международным организациям
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о признании иноагентами тех, кто содействует международным организациям, в... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T13:42:00+03:00
2025-04-08T13:44:00+03:00
общество
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о признании иноагентами тех, кто содействует международным организациям, в которых не участвует РФ.Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя, руководитель рабочей группы по подготовке данных инициатив Ирина Яровая, руководители фракций "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, а также депутаты этих фракций, в общей сложности 400 парламентариев.Законом предлагается признавать иноагентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не участвует РФ (например, Международный уголовный суд) или иностранных госорганов, если они направлены против безопасности России. Такой же статус предлагается распространить на тех, кто вовлекает граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против государства, распространение сообщений и материалов и участие в их создании.Яровая отмечала, что Государственная Дума действует консолидировано и сплоченно, как и "весь многонациональный народ РФ, как российские солдаты и офицеры, президент РФ в защиту прошлого, настоящего и будущего России". По ее словам, все предлагаемые решения - это установление законом неотвратимости ответственности для тех, кто совершает преступления, направленные против каждого гражданина страны, безопасности жизни и благополучия России.В свою очередь, Володин заявлял, что принятие законопроекта позволит защитить Россию и её граждан от вмешательства со стороны недружественных государств и пресечь преступления, направленные на подрыв основ конституционного строя, обороноспособности и безопасности России.
https://ria.ru/20250404/britaniya-2009181789.html
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общество, россия, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, единая россия, кпрф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Госдума РФ, Единая Россия, КПРФ
Госдума приняла закон об иноагентах, помогающих международным организациям

ГД приняла закон об иноагентах, помогающих международным организациям против РФ

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о признании иноагентами тех, кто содействует международным организациям, в которых не участвует РФ.
Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя, руководитель рабочей группы по подготовке данных инициатив Ирина Яровая, руководители фракций "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, а также депутаты этих фракций, в общей сложности 400 парламентариев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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Законом предлагается признавать иноагентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не участвует РФ (например, Международный уголовный суд) или иностранных госорганов, если они направлены против безопасности России. Такой же статус предлагается распространить на тех, кто вовлекает граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против государства, распространение сообщений и материалов и участие в их создании.
Яровая отмечала, что Государственная Дума действует консолидировано и сплоченно, как и "весь многонациональный народ РФ, как российские солдаты и офицеры, президент РФ в защиту прошлого, настоящего и будущего России". По ее словам, все предлагаемые решения - это установление законом неотвратимости ответственности для тех, кто совершает преступления, направленные против каждого гражданина страны, безопасности жизни и благополучия России.
В свою очередь, Володин заявлял, что принятие законопроекта позволит защитить Россию и её граждан от вмешательства со стороны недружественных государств и пресечь преступления, направленные на подрыв основ конституционного строя, обороноспособности и безопасности России.
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ОбществоРоссияВячеслав ВолодинИрина ЯроваяГосдума РФЕдиная РоссияКПРФ
 
 
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