https://ria.ru/20250408/hodatajstvo-2010002637.html

СК просит суд продлить арест экс-главному кадровику Минобороны

СК просит суд продлить арест экс-главному кадровику Минобороны - РИА Новости, 08.04.2025

СК просит суд продлить арест экс-главному кадровику Минобороны

Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 12 мая бывшему главному кадровику Минобороны России генералу Юрию Кузнецову, обвиняемому в... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T13:08:00+03:00

2025-04-08T13:08:00+03:00

2025-04-08T13:23:00+03:00

происшествия

юрий кузнецов

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 12 мая бывшему главному кадровику Минобороны России генералу Юрию Кузнецову, обвиняемому в получении взяток, поступило в 235-й гарнизонный военный суд, сообщили РИА Новости в суде. "Зарегистрирован материал по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей Кузнецова Юрия Васильевича", - сказала собеседница агентства. Аналогичное ходатайство в отношении другого фигуранта Левы Мартиросяна зарегистрировано в Басманном суде Москвы. Как пояснил РИА Новости его адвокат Артём Раевский, обоим следователь просит продлить срок ареста до 12 мая. По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания общей стоимостью около 30,5 миллионов рублей за определенные действия в интересах взяткодателя. Кузнецов находится в СИЗО с мая 2024 года. Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.

https://ria.ru/20241017/kuznetsov-1978435664.html

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происшествия, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф)