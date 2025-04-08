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СК просит суд продлить арест экс-главному кадровику Минобороны
СК просит суд продлить арест экс-главному кадровику Минобороны - РИА Новости, 08.04.2025
СК просит суд продлить арест экс-главному кадровику Минобороны
Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 12 мая бывшему главному кадровику Минобороны России генералу Юрию Кузнецову, обвиняемому в... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T13:08:00+03:00
2025-04-08T13:08:00+03:00
2025-04-08T13:23:00+03:00
происшествия
юрий кузнецов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 12 мая бывшему главному кадровику Минобороны России генералу Юрию Кузнецову, обвиняемому в получении взяток, поступило в 235-й гарнизонный военный суд, сообщили РИА Новости в суде. "Зарегистрирован материал по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей Кузнецова Юрия Васильевича", - сказала собеседница агентства. Аналогичное ходатайство в отношении другого фигуранта Левы Мартиросяна зарегистрировано в Басманном суде Москвы. Как пояснил РИА Новости его адвокат Артём Раевский, обоим следователь просит продлить срок ареста до 12 мая. По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания общей стоимостью около 30,5 миллионов рублей за определенные действия в интересах взяткодателя. Кузнецов находится в СИЗО с мая 2024 года. Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.
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происшествия, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Юрий Кузнецов, Следственный комитет России (СК РФ)
СК просит суд продлить арест экс-главному кадровику Минобороны
СК просит суд продлить арест экс-главному кадровику МО РФ по делу о взятках
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 12 мая бывшему главному кадровику Минобороны России генералу Юрию Кузнецову, обвиняемому в получении взяток, поступило в 235-й гарнизонный военный суд, сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрирован материал по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей Кузнецова Юрия Васильевича", - сказала собеседница агентства.
Аналогичное ходатайство в отношении другого фигуранта Левы Мартиросяна зарегистрировано в Басманном суде Москвы. Как пояснил РИА Новости его адвокат Артём Раевский, обоим следователь просит продлить срок ареста до 12 мая.
По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов
в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания общей стоимостью около 30,5 миллионов рублей за определенные действия в интересах взяткодателя. Кузнецов находится в СИЗО с мая 2024 года.
Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.