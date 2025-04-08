https://ria.ru/20250408/gumgruz-2009972008.html

Тюменские единоросы отправили гуманитарный груз в зону СВО

Тюменские единоросы отправили гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 08.04.2025

Тюменские единоросы отправили гуманитарный груз в зону СВО

Единоросы из Тюмени направили в зону СВО оборудование, медикаменты и гуманитарную помощь, сообщили в партии "Единая Россия". РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T11:24:00+03:00

2025-04-08T11:24:00+03:00

2025-04-08T11:25:00+03:00

надежные люди

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Единоросы из Тюмени направили в зону СВО оборудование, медикаменты и гуманитарную помощь, сообщили в партии "Единая Россия". "Новую партию оборудования для нужд тюменских участников СВО отправили из Тюмени. В составе груза все то, что необходимо бойцам, – квадрокоптеры, тепловизионные прицелы и монокуляры, российские детекторы дронов "Булат", рации, медикаменты и многое другое", - говорится в сообщении на официальном сайте партии. Руководитель регисполкома ЕР, председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы Ольга Швецова отметила, что техника востребована на фронте, она приобретается по заявкам подразделений. "Каждая заявка, поступившая от командиров, тщательно рассматривается, приобретается та техника, которая действительно нужна на передовой. Она помогает бойцам выполнять боевые задачи и бережет их жизни. Все наши усилия направлены на то, чтобы обеспечить ребятам крепкий тыл", - приводятся на сайте партии слова Швецовой. В партии обратили внимание на то, что в формировании груза приняли участие местные и первичные отделения партии, активистки "Женского движения Единой России", предприниматели, общественные организации и волонтеры. "С начала специальной военной операции наш регион отправил сотни тонн гуманитарных грузов. Помощь формируют все жители Тюменской области, их объединяет неравнодушие и желание помочь бойцам", - цитируют на сайте слова руководителя фракции "Единая Россия" Тюменской гордумы Дмитрия Осипова. В партии отметили, что в ближайшее время гуманитарный груз доставят активисты региональной общественной организации "Офицеры России". "Мы доставляем оборудование в зону СВО к местам, где боевые обязанности выполняют тюменцы. За несколько дней объезжаем всю линию фронта, передаем технику прямо в руки парням", - приводятся на сайте партии слова руководителя совета первичных отделений ЕР в Тюменской области Александра Сукаченко. Он добавил, что бойцы ценят внимание земляков, это дает им силы и поднимает боевой дух.

https://ria.ru/20250408/pomosch-2009971263.html

https://ria.ru/20250405/pomosch-2009469394.html

https://ria.ru/20250403/svo-2009203938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тюмень, тюменская область, единая россия, офицеры россии, гуманитарная помощь, сво