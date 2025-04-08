https://ria.ru/20250408/guevo-2010028758.html

ВС России приступили к зачистке Гуево от остатков живой силы ВСУ

ВС России приступили к зачистке Гуево от остатков живой силы ВСУ - РИА Новости, 08.04.2025

ВС России приступили к зачистке Гуево от остатков живой силы ВСУ

Российские подразделения приступили к зачистке позиций от остатков живой силы ВСУ, которые не успели сбежать со своих позиций в населенном пункте Гуево в... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:24:00+03:00

2025-04-08T14:24:00+03:00

2025-04-08T14:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские подразделения приступили к зачистке позиций от остатков живой силы ВСУ, которые не успели сбежать со своих позиций в населенном пункте Гуево в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ."Штурмовики освободили населенный пункт и установили российский триколор на одном из зданий. Зайдя в населенный пункт, российские подразделения приступили к зачистке позиций от остатков живой силы ВСУ, которые не успели сбежать со своих позиций", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область