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ВС России приступили к зачистке Гуево от остатков живой силы ВСУ
ВС России приступили к зачистке Гуево от остатков живой силы ВСУ - РИА Новости, 08.04.2025
ВС России приступили к зачистке Гуево от остатков живой силы ВСУ
Российские подразделения приступили к зачистке позиций от остатков живой силы ВСУ, которые не успели сбежать со своих позиций в населенном пункте Гуево в... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:24:00+03:00
2025-04-08T14:24:00+03:00
2025-04-08T14:29:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские подразделения приступили к зачистке позиций от остатков живой силы ВСУ, которые не успели сбежать со своих позиций в населенном пункте Гуево в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ."Штурмовики освободили населенный пункт и установили российский триколор на одном из зданий. Зайдя в населенный пункт, российские подразделения приступили к зачистке позиций от остатков живой силы ВСУ, которые не успели сбежать со своих позиций", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область
ВС России приступили к зачистке Гуево от остатков живой силы ВСУ
Минобороны сообщило о начале зачистки курского Гуево от остатков живой силы ВСУ