https://ria.ru/20250408/guevo-2010018283.html

ВС России начали зачистку Гуево

ВС России начали зачистку Гуево - РИА Новости, 08.04.2025

ВС России начали зачистку Гуево

ВС России при зачистке Гуево в Курской области нашли много оружия производства стран НАТО, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T13:49:00+03:00

2025-04-08T13:49:00+03:00

2025-04-08T13:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

нато

вооруженные силы украины

суджа

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009997953_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_15365a1800c3d7a2de6edce39d60b8cc.jpg

КУРСК, 8 апр — РИА Новости. ВС России при зачистке Гуево в Курской области нашли много оружия производства стран НАТО, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север"."В Гуево идет зачистка. В подвалах села бойцами 22-го полка обнаружено много БК натовского производства. Захвачены орудия и минометы", — сообщили в группировке. Сейчас бойцы группировки войск "Север" продолжают наступление, начатое ВС России в марте, и выдавливают ВСУ с территории Курской области.

суджа

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский флаг в центре Гуево в Курской области Штурмовики ВС России подняли российский флаг в центре Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". РИА Новости публикует видео из центра этого села. 2025-04-08T13:49 true PT1M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, нато, вооруженные силы украины, суджа, курская область