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ВС России начали зачистку Гуево
ВС России начали зачистку Гуево - РИА Новости, 08.04.2025
ВС России начали зачистку Гуево
ВС России при зачистке Гуево в Курской области нашли много оружия производства стран НАТО, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T13:49:00+03:00
2025-04-08T13:49:00+03:00
2025-04-08T13:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
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нато
вооруженные силы украины
суджа
курская область
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КУРСК, 8 апр — РИА Новости. ВС России при зачистке Гуево в Курской области нашли много оружия производства стран НАТО, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север"."В Гуево идет зачистка. В подвалах села бойцами 22-го полка обнаружено много БК натовского производства. Захвачены орудия и минометы", — сообщили в группировке. Сейчас бойцы группировки войск "Север" продолжают наступление, начатое ВС России в марте, и выдавливают ВСУ с территории Курской области.
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Российский флаг в центре Гуево в Курской области
Штурмовики ВС России подняли российский флаг в центре Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". РИА Новости публикует видео из центра этого села.
2025-04-08T13:49
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вооруженные силы рф, нато, вооруженные силы украины, суджа, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, НАТО, Вооруженные силы Украины, Суджа, Курская область
ВС России начали зачистку Гуево
Бойцы "Севера" начали зачистку в селе Гуево Курской области