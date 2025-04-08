https://ria.ru/20250408/gosavtoinspektsiya-2010088530.html

Водителей призвали быть осторожными в условиях апрельского снегопада

Водителей призвали быть осторожными в условиях апрельского снегопада - РИА Новости, 08.04.2025

Водителей призвали быть осторожными в условиях апрельского снегопада

Водителей призвали быть максимально осторожными на дорогах из-за ухудшения погоды в российских регионах, сообщила Госавтоинспекция МВД России. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T17:59:00+03:00

2025-04-08T17:59:00+03:00

2025-04-08T17:59:00+03:00

россия

авто

автомобили

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Водителей призвали быть максимально осторожными на дорогах из-за ухудшения погоды в российских регионах, сообщила Госавтоинспекция МВД России. Так, в ряде регионов России пошел снег, температура опустилась ниже нуля, а дороги покрылись слоем мокрого снега и гололедицей. Особенно сложная ситуация сложилась для водителей, заменивших зимние шины на летние. По словам заместителя начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковника полиции Антона Белана, резкое изменение погоды требует от водителей пересмотреть свою манеру вождения. "Первое и самое важное — это снижение скорости и увеличение дистанции. Даже если кажется, что дорога просто мокрая, под снежной кашей может скрываться гололед, который приведет к потере сцепления. Особенно это актуально для тех, кто уже перешел на летние шины — их резина твердеет на морозе, что значительно ухудшает управляемость", – отметил Белан. В Госавтоинспекции МВД России порекомендовали избегать резких маневров — торможений, разгонов и перестроений. Так, на скользкой дороге любое резкое движение может спровоцировать занос, особенно если автомобиль не оборудован системой курсовой устойчивости. Особую осторожность следует проявлять на мостах, эстакадах и в низинах — эти участки дороги замерзают быстрее всего. Если в машине находится ребенок-пассажир, необходимо строго соблюдать правила перевозки детей в салоне автомобиля. Если водитель уже сменил зимнюю резину на летнюю, но столкнулся с возвращением морозов и снега, лучшим решением будет по возможности временно вернуть зимние шины, отмечают в Госавтоинспекции. Если такой возможности нет, стоит максимально ограничить поездки или полностью отказаться от них, пересев на общественный транспорт. Видимость в условиях снегопада значительно ухудшается, поэтому в обязательном порядке в любое время дня и ночи нужно передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного снегопада максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации. Это не только поможет лучше видеть дорогу, но и сделает автомобиль более заметным для других участников движения, подчеркнули в Госавтоинспекции. Также водителям важно учитывать, что в условиях плохой видимости и скользкой дороги пешеходы могут неожиданно появиться на проезжей части. Вблизи пешеходных переходов, остановок, во дворах и жилых зонах необходимо быть предельно внимательными и заранее максимально снижать скорость, чтобы успеть среагировать на возможное резкое изменение дорожной обстановки. Перед выездом водителям важно убедиться в исправности автомобиля: проверить работу дворников, уровень омывающей жидкости и состояние тормозной системы. Если снегопад интенсивный, а дорожные службы еще не успели обработать трассы реагентами, по возможности стоит выбрать альтернативные маршруты с более оживленным движением – такие дороги чистят в первую очередь. Госавтоинспекция МВД России напомнила, что в случае ДТП необходимо немедленно обозначить место происшествия аварийными знаками, включить "аварийку" и вызвать инспекторов ДПС. В инспекции подчеркнули, что в ближайшие дни по данным синоптиков нестабильная погода сохранится, поэтому водителям стоит следить за обновлениями метеосводок и рекомендациями дорожных служб. Узнать информацию об ограничениях движения автомобилисты могут на официальном сайте Госавтоинспекции в региональных разделах или на страницах службы в социальных сетях. Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

https://ria.ru/20250326/gosavtoinspektsiya-2006983500.html

https://ria.ru/20250325/gosavtoinspektsiya-2006939606.html

https://ria.ru/20250227/gosavtoinspektsiya-2001782811.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, авто, автомобили