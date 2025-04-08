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ВСУ нанесли удары по Горловке, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 08.04.2025 (обновлено: 12:42 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/gorlovka-2009981066.html
ВСУ нанесли удары по Горловке, есть пострадавшие
ВСУ нанесли удары по Горловке, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.04.2025
ВСУ нанесли удары по Горловке, есть пострадавшие
ВСУ утром нанесли удары при помощи БПЛА по Горловке, есть пострадавшие, сообщили местные власти. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T11:48:00+03:00
2025-04-08T12:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. ВСУ утром нанесли удары при помощи БПЛА по Горловке, есть пострадавшие, сообщили местные власти."В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в жилом массиве "Строитель" ранен мирный житель Горловки", — отметил мэр города Иван Приходько.Позднее вице-премьер правительства ДНР Владимир Ежиков заявил, что при атаке дрона на служебный автомобиль пострадал директор Горловского лесного хозяйства. Врачам удалось стабилизировать состояние пациента, он находится в больнице.Накануне при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на автомобиль погиб мирный житель города.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины

ВСУ нанесли удары по Горловке, есть пострадавшие

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК Донецкой Народной Республики на месте обстрела
Сотрудник СЦКК Донецкой Народной Республики на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник СЦКК Донецкой Народной Республики на месте обстрела. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. ВСУ утром нанесли удары при помощи БПЛА по Горловке, есть пострадавшие, сообщили местные власти.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в жилом массиве "Строитель" ранен мирный житель Горловки", — отметил мэр города Иван Приходько.
Позднее вице-премьер правительства ДНР Владимир Ежиков заявил, что при атаке дрона на служебный автомобиль пострадал директор Горловского лесного хозяйства. Врачам удалось стабилизировать состояние пациента, он находится в больнице.
Накануне при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на автомобиль погиб мирный житель города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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