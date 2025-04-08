https://ria.ru/20250408/gorlovka-2009981066.html

ВСУ нанесли удары по Горловке, есть пострадавшие

ВСУ нанесли удары по Горловке, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.04.2025

ВСУ нанесли удары по Горловке, есть пострадавшие

ВСУ утром нанесли удары при помощи БПЛА по Горловке, есть пострадавшие, сообщили местные власти. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T11:48:00+03:00

2025-04-08T11:48:00+03:00

2025-04-08T12:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856590188_428:303:3072:1790_1920x0_80_0_0_b39fa6e5d6cc6ab9287f202df01e0640.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. ВСУ утром нанесли удары при помощи БПЛА по Горловке, есть пострадавшие, сообщили местные власти."В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в жилом массиве "Строитель" ранен мирный житель Горловки", — отметил мэр города Иван Приходько.Позднее вице-премьер правительства ДНР Владимир Ежиков заявил, что при атаке дрона на служебный автомобиль пострадал директор Горловского лесного хозяйства. Врачам удалось стабилизировать состояние пациента, он находится в больнице.Накануне при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на автомобиль погиб мирный житель города.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины