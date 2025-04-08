https://ria.ru/20250408/germaniya-2010120419.html

ХДС/ХСС и СДПГ договорились о коалиционном соглашении, сообщили СМИ

ХДС/ХСС и СДПГ договорились о коалиционном соглашении, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.04.2025

ХДС/ХСС и СДПГ договорились о коалиционном соглашении, сообщили СМИ

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) договорились о заключении коалиционного соглашения,... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T21:59:00+03:00

2025-04-08T21:59:00+03:00

2025-04-08T22:42:00+03:00

в мире

германия

хдс/хсс

левая (партия)

альтернатива для германии (партия)

олаф шольц

фридрих мерц

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) договорились о заключении коалиционного соглашения, передает телеканал NTV со ссылкой на источники, близкие к переговорщикам. "Спустя пять недель после федеральных выборов ХДС/ХСС и СДПГ договорились о коалиционном соглашении", — говорится в сообщении.При этом уточняется, что сторонам еще предстоит обсудить некоторые детали. По данным телеканала, ХДС/ХСС и СДПГ планируют объявить о результатах коалиционных переговоров в среду, 9 апреля, в 12:00 по местному времени (13:00 мск).Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС с 26,8 процента голосов. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8 процента. Третьей оказалась СДПГ бывшего канцлера Олафа Шольца, набрав 16,4 процента голосов, что стало худшим показателем в истории партии. В высший законодательный орган также прошли "Зеленые" (11,6 процента), Левая партия (8,8) и партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.Глава ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц сразу после выборов выразил намерение сформировать новое немецкое правительство к Пасхе, которую в этом году отмечают 20 апреля.

https://ria.ru/20250408/merts-2010077887.html

https://ria.ru/20250304/oborona-2003078563.html

https://ria.ru/20250224/germaniya-2001196150.html

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в мире, германия, хдс/хсс, левая (партия), альтернатива для германии (партия), олаф шольц, фридрих мерц