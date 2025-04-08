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ХДС/ХСС и СДПГ договорились о коалиционном соглашении, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.04.2025
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21:59 08.04.2025 (обновлено: 22:42 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/germaniya-2010120419.html
ХДС/ХСС и СДПГ договорились о коалиционном соглашении, сообщили СМИ
ХДС/ХСС и СДПГ договорились о коалиционном соглашении, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.04.2025
ХДС/ХСС и СДПГ договорились о коалиционном соглашении, сообщили СМИ
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) договорились о заключении коалиционного соглашения,... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T21:59:00+03:00
2025-04-08T22:42:00+03:00
в мире
германия
хдс/хсс
левая (партия)
альтернатива для германии (партия)
олаф шольц
фридрих мерц
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) договорились о заключении коалиционного соглашения, передает телеканал NTV со ссылкой на источники, близкие к переговорщикам. "Спустя пять недель после федеральных выборов ХДС/ХСС и СДПГ договорились о коалиционном соглашении", — говорится в сообщении.При этом уточняется, что сторонам еще предстоит обсудить некоторые детали. По данным телеканала, ХДС/ХСС и СДПГ планируют объявить о результатах коалиционных переговоров в среду, 9 апреля, в 12:00 по местному времени (13:00 мск).Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС с 26,8 процента голосов. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8 процента. Третьей оказалась СДПГ бывшего канцлера Олафа Шольца, набрав 16,4 процента голосов, что стало худшим показателем в истории партии. В высший законодательный орган также прошли "Зеленые" (11,6 процента), Левая партия (8,8) и партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.Глава ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц сразу после выборов выразил намерение сформировать новое немецкое правительство к Пасхе, которую в этом году отмечают 20 апреля.
https://ria.ru/20250408/merts-2010077887.html
https://ria.ru/20250304/oborona-2003078563.html
https://ria.ru/20250224/germaniya-2001196150.html
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в мире, германия, хдс/хсс, левая (партия), альтернатива для германии (партия), олаф шольц, фридрих мерц
В мире, Германия, ХДС/ХСС, Левая (партия), Альтернатива для Германии (партия), Олаф Шольц, Фридрих Мерц
ХДС/ХСС и СДПГ договорились о коалиционном соглашении, сообщили СМИ

NTV: ХДС/ХСС и СДПГ договорились о подписании коалиционного соглашения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) договорились о заключении коалиционного соглашения, передает телеканал NTV со ссылкой на источники, близкие к переговорщикам.
"Спустя пять недель после федеральных выборов ХДС/ХСС и СДПГ договорились о коалиционном соглашении", — говорится в сообщении.
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При этом уточняется, что сторонам еще предстоит обсудить некоторые детали.
По данным телеканала, ХДС/ХСС и СДПГ планируют объявить о результатах коалиционных переговоров в среду, 9 апреля, в 12:00 по местному времени (13:00 мск).

Коалиционное соглашение открывает путь для формирования нового правительства ФРГ.

Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС с 26,8 процента голосов. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8 процента. Третьей оказалась СДПГ бывшего канцлера Олафа Шольца, набрав 16,4 процента голосов, что стало худшим показателем в истории партии.
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В высший законодательный орган также прошли "Зеленые" (11,6 процента), Левая партия (8,8) и партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Глава ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц сразу после выборов выразил намерение сформировать новое немецкое правительство к Пасхе, которую в этом году отмечают 20 апреля.
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В миреГерманияХДС/ХССЛевая (партия)Альтернатива для Германии (партия)Олаф ШольцФридрих Мерц
 
 
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