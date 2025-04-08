ХДС/ХСС и СДПГ договорились о коалиционном соглашении, сообщили СМИ
NTV: ХДС/ХСС и СДПГ договорились о подписании коалиционного соглашения
Флаг Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) договорились о заключении коалиционного соглашения, передает телеканал NTV со ссылкой на источники, близкие к переговорщикам.
"Спустя пять недель после федеральных выборов ХДС/ХСС и СДПГ договорились о коалиционном соглашении", — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что сторонам еще предстоит обсудить некоторые детали.
По данным телеканала, ХДС/ХСС и СДПГ планируют объявить о результатах коалиционных переговоров в среду, 9 апреля, в 12:00 по местному времени (13:00 мск).
Коалиционное соглашение открывает путь для формирования нового правительства ФРГ.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС с 26,8 процента голосов. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8 процента. Третьей оказалась СДПГ бывшего канцлера Олафа Шольца, набрав 16,4 процента голосов, что стало худшим показателем в истории партии.
В высший законодательный орган также прошли "Зеленые" (11,6 процента), Левая партия (8,8) и партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Глава ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц сразу после выборов выразил намерение сформировать новое немецкое правительство к Пасхе, которую в этом году отмечают 20 апреля.
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