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ФРГ приостановила прием беженцев по программе ООН - РИА Новости, 08.04.2025
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13:58 08.04.2025 (обновлено: 13:59 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/germanija-2010021904.html
ФРГ приостановила прием беженцев по программе ООН
ФРГ приостановила прием беженцев по программе ООН - РИА Новости, 08.04.2025
ФРГ приостановила прием беженцев по программе ООН
Берлин приостановил приём беженцев по программе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), причиной называются коалиционные переговоры... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T13:58:00+03:00
2025-04-08T13:59:00+03:00
в мире
германия
берлин (город)
мюнхен
хдс/хсс
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
оон
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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Берлин приостановил приём беженцев по программе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), причиной называются коалиционные переговоры намеревающегося ужесточить миграционную политику страны блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с социал-демократами (СДПГ), сообщает агентство DPA. По подтвержденным МВД Германии и УВКБ данным, правительство страны приостановило свои обязательства по приему новых беженцев в рамках "программы переселения" УВКБ ООН (Resettlement-Programm), пишет DPA. По этой программе Германия за 2024 и 2025 годы одобрила приём 13 тысяч беженцев с особым статусом защиты. Среди причин приостановки называются переговоры по формированию будущего немецкого правительства, в ходе которых много внимания уделяется вопросу ограничения нелегальной миграции. Блок ХДС/ХСС выступает за кардинальное ужесточение миграционной политики, а социал-демократы лишь частично поддерживают принятие таких мер. За последний год в Германии участились случаи наездов автомобилей на толпу и нападений на прохожих с ножом, которые во многих случаях заканчиваются человеческими жертвами: в частности, трагедии произошли в Золингене, Магдебурге, Ашаффенбурге, Мюнхене и Мангейме. Часто такие преступления совершают беженцы, которые не имеют права на пребывание в стране. В связи с этим в конце января блок ХДС/ХСС попытался принять законопроект об ужесточении миграционного законодательства, который с минимальном перевесом был отклонен бундестагом.
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в мире, германия, берлин (город), мюнхен, хдс/хсс, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, оон
В мире, Германия, Берлин (город), Мюнхен, ХДС/ХСС, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ООН
ФРГ приостановила прием беженцев по программе ООН

Германия приостановила прием беженцев по программе УВКБ ООН

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Берлин приостановил приём беженцев по программе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), причиной называются коалиционные переговоры намеревающегося ужесточить миграционную политику страны блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с социал-демократами (СДПГ), сообщает агентство DPA.
По подтвержденным МВД Германии и УВКБ данным, правительство страны приостановило свои обязательства по приему новых беженцев в рамках "программы переселения" УВКБ ООН (Resettlement-Programm), пишет DPA. По этой программе Германия за 2024 и 2025 годы одобрила приём 13 тысяч беженцев с особым статусом защиты.
Среди причин приостановки называются переговоры по формированию будущего немецкого правительства, в ходе которых много внимания уделяется вопросу ограничения нелегальной миграции. Блок ХДС/ХСС выступает за кардинальное ужесточение миграционной политики, а социал-демократы лишь частично поддерживают принятие таких мер.
За последний год в Германии участились случаи наездов автомобилей на толпу и нападений на прохожих с ножом, которые во многих случаях заканчиваются человеческими жертвами: в частности, трагедии произошли в Золингене, Магдебурге, Ашаффенбурге, Мюнхене и Мангейме. Часто такие преступления совершают беженцы, которые не имеют права на пребывание в стране. В связи с этим в конце января блок ХДС/ХСС попытался принять законопроект об ужесточении миграционного законодательства, который с минимальном перевесом был отклонен бундестагом.
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В миреГерманияБерлин (город)МюнхенХДС/ХССУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевООН
 
 
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