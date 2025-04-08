https://ria.ru/20250408/germanija-2010021904.html

ФРГ приостановила прием беженцев по программе ООН

ФРГ приостановила прием беженцев по программе ООН - РИА Новости, 08.04.2025

ФРГ приостановила прием беженцев по программе ООН

Берлин приостановил приём беженцев по программе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), причиной называются коалиционные переговоры... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T13:58:00+03:00

2025-04-08T13:58:00+03:00

2025-04-08T13:59:00+03:00

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германия

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мюнхен

хдс/хсс

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Берлин приостановил приём беженцев по программе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), причиной называются коалиционные переговоры намеревающегося ужесточить миграционную политику страны блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с социал-демократами (СДПГ), сообщает агентство DPA. По подтвержденным МВД Германии и УВКБ данным, правительство страны приостановило свои обязательства по приему новых беженцев в рамках "программы переселения" УВКБ ООН (Resettlement-Programm), пишет DPA. По этой программе Германия за 2024 и 2025 годы одобрила приём 13 тысяч беженцев с особым статусом защиты. Среди причин приостановки называются переговоры по формированию будущего немецкого правительства, в ходе которых много внимания уделяется вопросу ограничения нелегальной миграции. Блок ХДС/ХСС выступает за кардинальное ужесточение миграционной политики, а социал-демократы лишь частично поддерживают принятие таких мер. За последний год в Германии участились случаи наездов автомобилей на толпу и нападений на прохожих с ножом, которые во многих случаях заканчиваются человеческими жертвами: в частности, трагедии произошли в Золингене, Магдебурге, Ашаффенбурге, Мюнхене и Мангейме. Часто такие преступления совершают беженцы, которые не имеют права на пребывание в стране. В связи с этим в конце января блок ХДС/ХСС попытался принять законопроект об ужесточении миграционного законодательства, который с минимальном перевесом был отклонен бундестагом.

https://ria.ru/20250314/mvd-2005132796.html

германия

берлин (город)

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в мире, германия, берлин (город), мюнхен, хдс/хсс, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, оон