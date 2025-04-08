https://ria.ru/20250408/frantsiya-2009934468.html

"Как никогда уязвима": во Франции пришли в ужас от российских ракет

"Как никогда уязвима": во Франции пришли в ужас от российских ракет - РИА Новости, 08.04.2025

"Как никогда уязвима": во Франции пришли в ужас от российских ракет

Европейская система противовоздушной обороны как никогда уязвима перед российскими ракетами, уступая по многим критическим показателям, пишет французское... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T06:01:00+03:00

2025-04-08T06:01:00+03:00

2025-04-08T11:54:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Европейская система противовоздушной обороны как никогда уязвима перед российскими ракетами, уступая по многим критическим показателям, пишет французское издание Meta Defence."Столкнувшись с Россией, Европа оказалась как никогда уязвимой, оказавшись перед угрозой, к которой она не полностью готова. Сегодня вооруженные силы стран Европы имеют на вооружении менее 50 зенитных батарей дальнего радиуса действия Patriot, SAMP/T и С-300, из которых только половина обладает противоракетным потенциалом против ракет малой дальности, таких как "Искандер-М", — говорится в материале.По мнению издания, ситуация не улучшится и к 2029 году, поскольку только 35 процентов имеющихся в Европе систем "земля — воздух" являются европейскими."В соответствии с американской доктриной, противовоздушная оборона никогда не была настоящей сильной стороной европейских армий", — констатируется в материале.В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от ЕС нарастить к 2030 году инвестиции в производство систем ПВО, ПРО, боеприпасов, всех современных типов дронов и антидронных систем.Ранее бывший начальник штаба ВМС Франции и нынешний верховный главнокомандующий по трансформации объединенных вооруженных сил НАТО Пьер Вандье признал, что Европа не поспевает за развитием военных технологий и тратит слишком много лет на создание систем вооружений, из-за чего они выпускаются уже устаревшими.Президент России Владимир Путин неоднократно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер также отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20241128/frantsiya-1986124253.html

https://ria.ru/20231119/frantsiya-1910358140.html

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европа, франция, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, владимир путин, нато, зрк с-300