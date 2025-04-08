https://ria.ru/20250408/frantsiya-2009927200.html

Франция поддержит решение ЕК о пошлинах на товары США, заявили в МИД страны

Франция поддержит решение ЕК о пошлинах на товары США, заявили в МИД страны - РИА Новости, 08.04.2025

Франция поддержит решение ЕК о пошлинах на товары США, заявили в МИД страны

Франция выступает за жесткий ответ США из-за пошлин, объявленных американским президентом Дональдом Трампом, и поддержит решение Еврокомиссии (ЕК) о пошлинах на РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T02:38:00+03:00

2025-04-08T02:38:00+03:00

2025-04-08T02:38:00+03:00

сша

франция

европа

дональд трамп

еврокомиссия

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Франция выступает за жесткий ответ США из-за пошлин, объявленных американским президентом Дональдом Трампом, и поддержит решение Еврокомиссии (ЕК) о пошлинах на часть импорта из США по ставке 25%, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад. Агентство Рейтер со ссылкой на документ передавало в понедельник, что Еврокомиссия предложила контрпошлины на часть импорта из США по ставке 25%, они могут вступить в силу в мае и декабре. "Если мы хотим деэскалации, если мы хотим быть в состоянии вести переговоры с США, нужно, чтобы мы могли показать, что мы способны ответить и нанести экономический ущерб США", - заявил министр-делегат в эфире телеканала BFMTV. На вопрос, поддерживает ли Франция предложение ЕК, Аддад ответил утвердительно. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

https://ria.ru/20250407/poshliny-2009921303.html

https://ria.ru/20250407/afrika-2009895572.html

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франция

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сша, франция, европа, дональд трамп, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт