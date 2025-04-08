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Франция поддержит решение ЕК о пошлинах на товары США, заявили в МИД страны - РИА Новости, 08.04.2025
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02:38 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/frantsiya-2009927200.html
Франция поддержит решение ЕК о пошлинах на товары США, заявили в МИД страны
Франция поддержит решение ЕК о пошлинах на товары США, заявили в МИД страны - РИА Новости, 08.04.2025
Франция поддержит решение ЕК о пошлинах на товары США, заявили в МИД страны
Франция выступает за жесткий ответ США из-за пошлин, объявленных американским президентом Дональдом Трампом, и поддержит решение Еврокомиссии (ЕК) о пошлинах на РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T02:38:00+03:00
2025-04-08T02:38:00+03:00
сша
франция
европа
дональд трамп
еврокомиссия
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Франция выступает за жесткий ответ США из-за пошлин, объявленных американским президентом Дональдом Трампом, и поддержит решение Еврокомиссии (ЕК) о пошлинах на часть импорта из США по ставке 25%, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад. Агентство Рейтер со ссылкой на документ передавало в понедельник, что Еврокомиссия предложила контрпошлины на часть импорта из США по ставке 25%, они могут вступить в силу в мае и декабре. "Если мы хотим деэскалации, если мы хотим быть в состоянии вести переговоры с США, нужно, чтобы мы могли показать, что мы способны ответить и нанести экономический ущерб США", - заявил министр-делегат в эфире телеканала BFMTV. На вопрос, поддерживает ли Франция предложение ЕК, Аддад ответил утвердительно. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
https://ria.ru/20250407/poshliny-2009921303.html
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сша, франция, европа, дональд трамп, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт
США, Франция, Европа, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт
Франция поддержит решение ЕК о пошлинах на товары США, заявили в МИД страны

МИД Франции: страна поддержит решение ЕК о пошлинах в 25% на товары США

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Франции и ЕС
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги Франции и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Франция выступает за жесткий ответ США из-за пошлин, объявленных американским президентом Дональдом Трампом, и поддержит решение Еврокомиссии (ЕК) о пошлинах на часть импорта из США по ставке 25%, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.
Агентство Рейтер со ссылкой на документ передавало в понедельник, что Еврокомиссия предложила контрпошлины на часть импорта из США по ставке 25%, они могут вступить в силу в мае и декабре.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В Минфине США ожидают напряженных переговоров по пошлинам
Вчера, 23:49
"Если мы хотим деэскалации, если мы хотим быть в состоянии вести переговоры с США, нужно, чтобы мы могли показать, что мы способны ответить и нанести экономический ущерб США", - заявил министр-делегат в эфире телеканала BFMTV.
На вопрос, поддерживает ли Франция предложение ЕК, Аддад ответил утвердительно.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Саммит Африканского союза в штаб-квартире организации в Аддис-Абебе, Эфиопия - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Африканский союз обеспокоен пошлинами США, передает AFP
Вчера, 19:42
 
СШАФранцияЕвропаДональд ТрампЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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